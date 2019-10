Mercedes CLS: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes CLS sono quattro: Business Sport, Premium, Premium Plus e AMG.

Tutte le Mercedes CLS offrono: SE Package, inserti in legno di frassino grigio a poro aperto, consolle centrale in legno di frassino grigio a poro aperto, organizer per spazi interni (incluso portabevande doppio nella consolle centrale con capacità di 2 x 750 ml, due giubbetti ad alta visibilità arrotolati nei vani dei rivestimenti delle porte anteriori, tasche sugli schienali dei sedili anteriori, ganci per appendere le borse sotto la cappelliera, rete sul pianale del bagagliaio), Dynamic Select (permette di selezionare 5 setup per la dinamica di marcia agendo su motore, sterzo, cambio automatico se presente, sospensioni automatiche se presenti), sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 40/20/40, sedili anteriori riscaldabili elettricamente, touchpad nella consolle centrale (consente di accedere a tutte le funzioni telematiche della vettura in aggiunta al controller centrale), cockpit widescreen (plancia completamente digitale, con doppio display ad alta risoluzione da 12,3”, quello sinistro è dedicato al quadro strumenti con tre modalità di visualizzazione selezionabili per la strumentazione e ampie possibilità di personalizzazione per le informazioni visualizzate, modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect, predisposizione per Mercedes-Benz Link (sistema operativo Android), Media Display con schermo 12,3”, DAB (digital audio broadcast, tuner digitale per radio), Mirror Package (specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retroviaore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante), luci soffuse “ambient” con 3 zone cromatiche (ai 64 colori aggiunge la presenza di tre zone cromaticamente indiopendenti. Il colore della luce può essere scelto uniforme, oppure diverso tra le varie zone, o infine dinamico, con cambi di colore tra le varie zone in modo automatico e continuo. L’animazione Coming Home dà il benvenuto al guidatore e la climatizzazione comunica, attraverso il colore dell’illuminazione di atmosfera, se la temperatura sta aumentando o si sta abbassando), pacchetto luci (illuminazione indiretta delle maniglie portiere – vano piedi – elementi nella consolle centrale – luci di lettura posteriori – luci di cortesia e di ingombro nelle portiere), chiamata di emergenza Mercedes-Benz (sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente, non necessita di telefono cellulare), Live Traffic Information (permette di ricevere informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale adattando l’itinerario del navigatore di conseguenza: validità tre anni, rinnovo a pagamento), cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con regolatore di velocità Speedtronic e limitatore di velocità Speedtronic inclusi, comandi al volante per uso sequenziale), sistema di controllo della pressione pneumatici RDK, kneebag per il guidatore, cofano motore attivo per sicurezza pedoni, disattivazione automatica airbag lato passeggero, orologio analogico nella consolle cengtrale, Collision Prevention Assist Plus (avvisa il guidatore con nun segnale ottico e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la precede o l’ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza; in caso di rischio impatto effettua una frenata parziale automatica), pneumatici estivi e climatizzazione automatica con due zone di climatizzazione (temperatura per guidatore e passeggero regolabile separatamente, filtro al carbone attivo per polveri sottili per ridurre polvere e odori, ricircolo dell’aria con funzione Comfort, sensore raggi solari e sensore antiappannamento, nonché bocchette di ventilazione per il vano posteriore).

Mercedes CLS Business Sport

La dotazione di serie della Mercedes CLS Business Sport comprende: Advantage pack, esterni standard (mascherina del radiatore con lamella singola, inserto cromato e mascherina del radiatore Matrix con pin in nero lucidato a specchio, cerchi in lega leggera da 18” a 5 razze, listelli sulla linea di cintura e cornice dei finestrini in alluminio lucidato, paraurti posteriore con inserto nel look diffusore nero, assetto Comfort ribassato), interni standard (sedili dalla struttura leggera con forma sportiva, pacchetto Comfort per i sedili, rivestimenti in pelle nera, volante sportivo multifunzione a tre razze in pelle nappa con pulsanti touch control e paddle del cambio integrati, plancia portastrumenti e porte con elementi decorativi in alluminio continui, consolle centrale in look laccato lucido nero, parte superiore della plancia portastrumenti con morbido rivestimento in pelle sintetica Artico con cuciture di contrasto orizzontali e cielo in tessuto grigio cristallo), cerchi in lega da 18” a 5 doppie razze verniciati in grigio tremolite e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant. 245/45 R18, post. 275/40 R18, serbatoio maggiorato da 66 litri, tappetini in velours, serbatoio maggiorato per additivo Ad Blue, filtro antiparticolato per motorizzazioni diesel (DPF), navigazione cartografica con schede di memoria SD (amplia l’Audio 20 con display più grande trasformandolo in un sistema multimediale abilitato alla connessione a Internet con navigazione con scheda SD, Live Traffic Information e riconoscimento vocale), Audio 20 GPS (sistema multimediale con touchpad con controller, pulsanti touch control al volante e sistema di comando vocale Voicetronic, impianto vivavoce Bluetooth, interfaccia SD, due porte USB, interfaccia Bluetooth e comunicazione Car-To-X), pacchetto parcheggio (include sensori i parcheggio e telecamera post. per la retromarcia assistita), Shift Paddles (leve del cambio automatico integrate nel volante), fari anteriori LED e fari posteriori full LED, volante sportivo multifunzione in pelle nappa, assetto comfort ribassato, Airpanel e rivestimenti in pelle nera.

Mercedes CLS Premium

La Mercedes CLS Premium costa 8.630 euro più della Business Sport a parità di motore e offre: Premium pack, esterni AMG Line (kit aerodinamico AMG, mascherina del radiatore Matrix con pin cromati, Stella Mercedes integrata a lamella singola in argento con inserti cromati, cerchi in lega leggera AMG da 19” a 5 doppie razze verniciati in grigio tremolite e torniti con finitura a specchio, dischi dei freni anteriori forati e pinze dei freni anteriori con scritta “Mercedes-Benz”, paraurti posteriore con inserto nel look diffusore nero e un elemento decorativo cromato, impianto di scarico con due mascherine dei terminali integrate nel paraurti con funzione puramente estetica per i motori diesel), interni AMG Line (sedili sportivi effetto integrale con impuntura orizzontale, rivestimenti in pelle, volante sportivo multifunzione in pelle nappa nera a tre razze appiattito nella parte inferiore e goffrato in corrispondenza dell’impugnatura con pulsanti touch control e paddle del cambio galvanizzati, cielo in tessuto nero, pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo neri, tappetini AMG neri con scritta “AMG” e illuminazione di atmosfera in 64 tonalità), cerchi in lega leggera AMG da 19” a 5 doppie razze verniciati in grigio tremolite e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant. 245/40 R19, post. 275/35 R19, tappetini in velours sportivi AMG, pacchetto integrazione per smartphone Apple o Android (permette di visualizzare e comandare le funzioni principali del telefono sul display centrale della plancia, cavi non inclusi in abbinamento con il Comand Online), pacchetto parcheggio, pacchetto Memory (compresi sedili anteriori, poggiatesta e piantone dello sterzo a regolazione elettrica con funzione Memory e regolazione in profondità del cuscino senza fessure, nonché supporto lombare regolabile su quattro parametri per i sedili anteriori e funzione di posizionamento Pre-Safe per il sedile del passeggero anteriore), navigatore multimediale Comand Online (abilitato a Internet con display multimediale 12,3” controllo mediante touchpad con controller, pulsanti touch control al volante e sistema di comando vocale Voicetronic, navigazione su hard disk con visualizzazione di mappe satellitari, sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali, integrazione per smartphone, servizi di navigazione Mercedes me connect e impostazione vettura, aggiornamenti cartografici online gratuiti per tre anni, due porte USB, interfaccia Bluetooth e SD, hotspot WLAN, comunicazione Car-to-X e servizio Concierge), Multibeam LED con 84 LED indipendenti, sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus e gruppi ottici posteriori in tecnica LED, Shift Paddles, Speed limit assist (il sistema con l’ausilio di una telecamera legge i cartelli stradali con il limite di velocità e lo visualizza sul display della strumentazione), volante sportivo multifunzione in pelle Nappa nero a tre razze (leggermente appiattito nella parte inferiore, goffrato in corrispondenza dell’impungnatura con pulsanti Touch Control), assetto comfort ribassato, styling AMG, Airpanel e rivestimenti in pelle nera/plancia nera.

Mercedes CLS Premium Plus

La Mercedes CLS Premium Plus costa 12.160 euro più della Business Sport a parità di motore e offre: Premium Plus pack, esterni AMG Line, interni AMG Line, cerchi in lega leggera AMG da 19” a 5 doppie razze verniciati in grigio tremolite e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant. 245/40 R19, post. 275/35 R19, pacchetto integrazione per smartphone Apple o Android, tappetini in velours sportivi AMG, pacchetto parcheggio, pacchetto Memory, tetto scorrevole elettrico in cristallo con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia, protezione antincastro e funzione di chiusura Pre-Safe, navigatore multimediale Comand Online, Multibeam LED, Shift Paddles, Sound System Surround Burmester, Speed limit assist, volante sportivo multifunzione in pelle Nappa nero a tre razze (leggermente appiattito nella parte inferiore, goffrato in corrispondenza dell’impugnatura con pulsanti Touch Control), assetto comfort ribassato, pacchetto Keyless-Go (permette di aprire e chiudere comodamente la vettura semplicemente avendo con sé la chiave elettronica, la funzione Hands-Free Access consente di aprire e chiudere il bagagliaio in modo completamente automatico senza usare le mani), styling AMG, Airpanel e rivestimenti in pelle nera/plancia nera.

Mercedes CLS AMG

La dotazione di serie della Mercedes CLS AMG comprende: Premium pack, interni AMG Line, esterni AMG Line, pacchetto integrazione per smartphone Apple o Android, serbatoio del carburante con volume maggiorato (80 l), tappetini in velours AMG, filtro antiparticolato per motori a benzina, pacchetto parcheggio, pacchetto Memory, navigatore multimediale COMAND Online, fari Multibeam LED, Speed limit assist, styling AMG, volante Performance AMG in pelle Nappa nera, pelle Nappa AMG nera cuciture grigie, AMG Ride Control + e cerchi in lega leggera AMG da 19” a 5 doppie razze verniciati in nero lucido e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant. 245/40 R19, post. 275/35 R19.