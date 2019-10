Mercedes classe S Coupé: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes classe S Coupé sono tre: Premium, Premium Plus e AMG.

Tutte le Mercedes classe S Coupé offrono: retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti, Park Assist attivo con Parktronic, disattivazione automatica airbag lato passeggero, modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect, portabevande, luci soffuse “ambient” 64 colori e 10 scenari cromatici, soglie d’ingresso anteriori illuminate con scritta “Mercedes-Benz” (“AMG” per i motori AMG), Live Traffic Information (permette di ricevere informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale adattando l’itinerario del navigatore di conseguenza, validità tre anni, rinnovo a pagamento), touchpad con controller, COMAND Online (sistema multimediale abilitato a Internet con display multimediale da 12,3”, gestione delle funzioni mediante gli elementi di comando sul dispositivo, volante multifunzione, touchpad con controller, pulsanti touch control al volante, sistema di comando vocale Voicetronic, navigazione su disco fisso con cartografia satellitare, sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali, impianto vivavoce Bluetooth, integrazione per smartphone, modulo di comunicazione per i servizi Mercedes me, aggiornamenti cartografici online gratuiti per tre anni, Live Traffic Information, servizi di base Mercedes me connect, Mercedes-Benz Apps, sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz, interfaccia SD, due porte USB, interfaccia Bluetooth, hotspot WLAN/WIFI, comunicazione Car-to-X e servizio Concierge), autoradio digitale per gli standard DAB, DMB e DAB+, sistema di ricarica wireless per gli apparecchi mobili, climatizzatore automatico Comfortmatic a 2 zone di climatizzazione con dispositivo calore residuo, filtro a carboni attivi per polveri sottili, regolazione della temperatura e ripartizione dell’aria separata per guidatore/passeggero, regolazione separata della temperatura a 5 stadi per il vano piedi anteriore, “clima-style” individuali con modalità diffusa, media o focalizzata separati per zona destra/sinistra e sensore per raggi solari, grado di purezza dell’aria e rilevamento del punto di condensazione, sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus, luci Stop adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente, Tirefit, antifurto con anti sollevamento e rilevatore interno, pacchetto luci LED con ripartizione variabile della luce per strade extraurbane e autostrade, dati attivi, fari con funzione di assistenza alla svolta, modalità “fendinebbia” ampliata e sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus, Premium Package e cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, con leva del cambio Direct Select e i paddle del cambio al volante Direct Select.

Mercedes classe S Coupé Premium

La dotazione di serie della Mercedes classe S Coupé Premium comprende: Brake Assist attivo con avvertimento della distanza e segnalazione del rischio di collisione, assistenza in frenata in base alla situazione e funzione di frenata autonoma per veicoli che precedono e pedoni in attraversamento, cerchi in lega da 19” a 5 doppie razze con pneumatici ant. 245/45 R 19, post. 275/40 R 19 e pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia.

Mercedes classe S Coupé Premium Plus

La Mercedes classe S Coupé Premium Plus offre: Active Steering Assist, telecamera a 360° (ricostruisce virtualmente una immagine dall’alto della vettura e dello spazio circostante durante le manovre di parcheggio, Airscarf (riscaldamento per la zona della testa/collo), sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili, pacchetto Memory per sedili anteriori (compresi sedili, poggiatesta e piantone dello sterzo a regolazione elettrica con funzione Memory e regolazione in profondità del cuscino senza fessure, nonché supporto lombare regolabile su quattro parametri per i sedili anteriori e funzione di posizionamento Pre-Safe per il sedile del passeggero anteriore), cerchi in lega AMG da 19” a 5 doppie razze grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 245/45 R19, post. 275/40 R 19, pacchetto Keyless-Go (la funzione Hands-Free Access consente di aprire e chiudere il bagagliaio in modo completamente automatico, senza usare le mani), pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, pacchetto assistenza alla guida (composto da: sistema di assistenza all’attivo alla regolazione della distanza Distronic, sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità, sistema di assistenza alla frenata attivo con funzione di assistenza agli incroci, sistema di sterzata automatica per evitare un incidente o un ostacolo, Blind Spot Assist attivo, sistema antisbandamento attivo e PRE-SAFE Plus), AMG Line e Premium Plus Package.

Mercedes classe S Coupé AMG

La Mercedes classe S Coupé AMG offre: Active Steering Assist, tappetini Exclusive AMG, head-up display con visualizzazione delle indicazioni di velocità e, in base all’equipaggiamento della vettura, anche relative a limiti di velocità, navigazione e sistemi di assistenza alla guida, Sound System Surround di Burmester con 13 altoparlanti, un amplificatore DSP a 9 canali e 590 watt di potenza complessivi, telecamera a 360°, Airscarf, cerhi fucinati AMG da 20” a 5 doppie razze in grigio titanio e lucidati con copribulloni in nero con pneumatici ant. 255/40 R 20, post. 285/35 R 20, sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili, pacchetto Memory per sedili anteriori, pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile per lato guida e passeggero con funzione di massaggio Energizing, pinze freno anodizzate color argento, styling AMG, pacchetto Keyless-Go, Air-Balance per ionizzazione, filtrazione e profumazione dell’aria, pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, pacchetto assistenza alla guida e Wellness Package.