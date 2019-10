Mercedes classe S: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes classe S sono cinque: Premium, Premium Plus, AMG, Maybach e 600.

Tutte le Mercedes classe S offrono: predisposizione Impostazione vettura (stato della vettura da remoto: verifica online il chilometraggio, la pressione degli pneumatici, il livello del serbatoio e altri dati – chiusura porte da remoto: apertura e chiusura delle porte a distanza – programmazione riscaldamento ausiliario – se installato – mediante smartphone o PC – personalizzazione: in auto il cliente può crearsi un profilo e salvarlo – funzione Send-to-Car, predisposizione Monitoraggio vettura (costituisce la base tecnica per l’utilizzo dei servizi di localizzazione: sulla base di questa predisposizione si possono utilizzare, tra gli altri, servizi come il Tracking geografico del veicolo, il Tracking del veicolo e la visualizzazione della localizzazione veicolo), pacchetto integrazione per smartphone (permette di integrare nella vettura gli smartphone compatibili mediante Apple CarPlay e Android Auto), modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect, predisposizione Live Traffic information (permette di ricevere informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale adottando l’itinerario del navigatore di conseguenza: validità tre anni, rinnovo a pagamento), touchpad nella consolle centrale (consente di accedere a tutte le funzioni telematiche della vettura, in aggiunta al controller centrale), riconoscimento automatico dei segnali stradali, COMAND Online (sistema multimediale abilitato a Internet con display multimediale da 12,3”, gestione delle funzioni mediante gli elementi di comando sul dispositivo, il volante multifunzione, il touchpad con controller, i pulsanti touch control al volante e il sistema di comando vocale Voicetronic, navigazione su disco fisso con cartografia satellitare, sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali, impianto vivavoce Bluetooth, integrazione per smartphone, modulo di comunicazione per i servizi Merdedes me, aggiornamenti cartografici online gratuiti per tre anni, Live Traffic Information, servizi di base Mercedes me connect, Mercedes-Benz Apps, sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz, interfaccia SD, due porte USB, interfaccia Bluetooth, hotspot WLAN/WIFI, comunicazione Car-to-X, servizio Concierge), Active Parking Assist incluso Parktronic, chiamata di emergenza Mercedes-Benz (sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente, non necessita di telefono cellulare), disattivazione automatica airbag lato passeggero, cofano motore attivo per sicurezza pedoni, retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti, sistema di controllo della pressione pneumatici RDK, serbatoio liquido lavacristalli riscaldato, portabevande doppio, impianto d’allarme antifurto, luci soffuse “ambient”, carica wireless (sistema di ricarica wireless per gli apparecchi mobili), tappetini in velours, soglie d’ingresso anteriori illuminate con scritta “Mercedes-Benz” (“AMG” per i motori AMG), cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, climatizzatore automatico Comfortmatic, sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus, fari anteriori full LED con Intelligent Light System e fari posteriori full LED, luci stop adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente), Multibeam LED con 84 LED indipendenti, sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus e gruppi ottici posteriori in tecnica LED, inserti in legno “Eucalyptus” marrone scuro lucido, Magic Vision Control (tergilavacristalli adattivo, il liquido lavavetri viene spruzzato direttamente davanti alle spazzole del tergicristallo per poi essere immediatamente utilizzato, il riscaldamento del serbatoio del liquido lavavetri e di tutti i flessibili protegge efficacemente dal congelamento in presenza di basse temperature), Tirefit, modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino, antifurto con anti sollevamento e rilevatore interno, Premium Package, radio digitale, Airmatic con regolazione continua dello smorzamento e Pacchetto Memory (premendo un pulsante, è possibile memorizzare e richiamare fino a 3 diverse posizioni dei sedili anteriori a regolazione elettrica, del piantone dello sterzo e dei retrovisori esterni).

Tutte le Mercedes classe S a passo lungo e Maybach offrono: predisposizione impostazione vettura, predisposizione monitoraggio vettura, pacchetto integrazione per smartphone, modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect, Live Traffic Information, touchpad nella consolle centrale, riconoscimento automatico dei segnali stradali, Comand Online, Active Parking Assist incluso Parktronic, chiamata di emergenza Mercedes-Benz, disattivazione automatica airbag lato passeggero, cofano motore attivo per sicurezza pedoni, retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti, sistema di controllo della pressione pneumatici RDK, serbatoio liquido lavacristalli riscaldato, impianto d’allarme antifurto, luci soffuse “ambient”, carica wireless, soglie d’ingresso anteriori illuminate con scritta “Mercedes-Benz” (“AMG” per i motori AMG), climatizzatore automatico Comfortmatic, sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus, fari anteriori full LED con Intelligent Light System e fari posteriori full LED, luci stop adattive, Multibeam LED, Magic Vision Control, modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino, antifurto con anti sollevamento e rilevatore interno, autoradio digitale e pacchetto Memory.

Mercedes classe S Premium

La dotazione di serie della Mercedes classe S Premium comprende: cerchi in lega da 18” a 5 doppie razze torniti con finitura a specchio, con pneumatici 245/50 R 18, telecamera posteriore per la retromarcia assistita, Collision Prevention Assist Plus (avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la precede o l’ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza; in caso di rischio impatto effettua una frenata parziale automatica), pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia e sedili anteriori riscaldabili elettricamente.

La dotazione di serie della Mercedes classe S Premium a passo lungo comprende: telecamera posteriore per la retromarcia assistita, Collision Prevention Assist Plus, tappetini in velours, portabevande doppio, Tirefit, cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, inserti in legno “Eucalyptus” marrone scuro lucido, sedili anteriori riscaldabili elettricamente, pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia, Premium Package e Airmatic con regolazione continua dello smorzamento.

Mercedes classe S Premium Plus

La dotazione di serie della Mercedes classe S Premium Plus comprende: sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili, pacchetto Memory per sedili anteriori (compresi sedili, poggiatesta e piantone dello sterzo a regolazione elettrica con funzione Memory e regolazione in profondità del cuscino senza fessure, nonché supporto lombare regolabile su quattro parametri per i sedili anteriori, cerchi in lega da 19” multirazze con pneumatici ant. 245/45 R 19, post. 275/40 R 19, Active Distance Assist Distronic, Active Sterring Assist, Active Speedlimit Assist, adattamento velocità veicolo in base al percorso, pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (composto da: sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic, sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità, adattamento della velocità in funzione del percorso, sistema di assistenza alla frenata attivo con funzione di assistenza agli incroci, sistema di sterzata automatica per evitare un incidente o un ostacolo, sistema di assistenza attiva al cambio di corsia, sistema di assistenza attiva nella frenata di emergenza, Blind Spot Assist attivo, sistema antisbandamento attivo e Pre-Safe Plus), pacchetto Keyless-Go (permette di aprire, avviare e chiudere comodamente la vettura semplicemente avendo con sé la chiave elettronica, apertura e chiusura del cofano bagagliaio senza mani e in modo completamente automatico con la funzione Hands-Free Access), Remote Parking Package (con il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° con attivazione a distanza il guidatore può decidere personalmente come preferisce parcheggiare: dal sedile lato guida con il supporto della telecamera per la retromarcia assistita e le sterzate del sistema di assistenza al parcheggio attivo, oppure dall’esterno della vettura mediante il sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza. Comprende pacchetto parcheggio con telecamera a 360°, Keyless-Go e sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza), telecamera a 360° (ricostruisce virtualmente una immagine dall’alto della vettura e dello spazio circostante durante le manovre di parcheggio), Remote Parking Assist (il guidatore può comodamente guidare la vettura in entrata e in uscita dai parcheggio senza doversi sedere al volante), Hands-Free Access (per aprire e chiudere in maniera completamente autonoma e senza usare le mani il cofano del bagagliaio con un movimento del piede al di sotto del paraurti posteriore, chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori, tetto Panorama scorrevole con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia, tendina avvolgibile parasole elettrica, protezione antincastro e funzione di chiusura Pre-Safe, Keyless-Go (permette di aprire e chiudere comodamente la vettura semplicemente avendo con sé la chiave elettronica) e Premium Plus Package.

La Mercedes classe S Premium Plus a passo lungo offre: pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, pacchetto Keyless-Go, Remote Parking Package, sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili, pacchetto Memory per sedili anteriori, telecamera a 360°, Remote Parking Assist, Hands-Free Access, Keyless-Go, Premium Package, Premium Plus Package, cerchi in lega da 19” multirazze con pneumatici ant. 245/45 R 19, post. 275/40 R 19, Active Distance Assist Distronic, Active Steering Assist, Active Speedlimit Assist, adattamento velocità veicolo in base al percorso, portabevande doppio, chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori, tappetini in velours, tetto Panorama scorrevole, cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, inserti in legno “Eucalyptus” marrone scuro lucido, Tirefit e Airmatic con regolazione continua dello smorzamento.

Mercedes classe S AMG

La dotazione di serie della Mercedes classe S AMG comprende: pelle Nappa Nero AMG – pelle Nappa Nero AMG Line Plus, Active Distance Assist Distronic, Active Steering Assist, Active Speedlimit Assist, adattamento velocità veicolo in base al percorso, pacchetto Memory per sedili anteriori, pacchetto sedili Multicontour a comformazione variabile per lato guida e passeggero con massaggio Energizing e adattamento dinamico dei sostegni laterali, con zone di massaggio riscaldate nell’area vertebrale e funzione di massaggio nello schienale e nel piano di seduta, sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero a riscaldamento rapido, sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili, poggiatesta Comfort anteriori, portabevande doppio, chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori, tappetini Exclusive AMG, tetto Panorama scorrevole, cambio 9G-Tronic Plus, Remote Parking Assist, serbatoio del carburante con volume maggiorato, telecamera a 360°, Hands-Free Access, Sound System Surround Burmester con 13 altoparlanti, un amplificatore DSP a 9 canali e 590 watt di potenza complessivi, inserti in legno “Eucaplyptus” marrone scuro lucido, pinze freno anodizzate color argento, Tirefit, pacchetto Keyless-Go, Remote Parking Package, pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, Air-Balance per ionizzazione, filtrazione e profumazione dell’aria, Premium Package, Wellness Package, cerchi in lega sportivi AMG da 20” con pneumartici ant. 255/40 R 20, 10 razze, fucinati e verniciati in grigio titanio, lucidati e con copribulloni integrati, display head-up (visualizza, a seconda dell’allestimento, la velocità e l’impostazione del Tempomat, le chiamate in entrata, le avvertenze, le indicazioni di navigazione, l’impostazione del controllo della distanza Distronic e le indicazioni dei sistemi di assistenza alla guida, cristalli stratificati “Infrared Reflecting” (riflettono i raggi infrarossi, migliorando la climatizzazione e l’assorbimento dei rumori), Styling AMG, Keyless-Go e volante Performance AMG in pelle Nappa nera.

Mercedes classe S Maybach

La Mercedes classe S Maybach offre: sedili posteriori a regolazione elettrica con funzione Memory (si compone di divano a tre posti con due sedili Comfort esterni regolabili elettricamente, poggiatesta Comfort con cuscino supplementare, sedile lato passeggero regolabile dal vano posteriore, doppio sistema di ritenuta per bambini i-Size, due punti di fissaggio TopTether, bracciolo nel vano posteriore comprensivo di portabevande doppio con inserti in legno e piano d’appoggio, funzione memory posteriore, pacchetto Memory per sedili anteriori (compresi sedili, poggiatesta e piantone dello sterzo a regolazione elettrica con funzione Memory e regolazione in profondità del cuscino senza fessure, nonché supporto lombare regolabile su quattro parametri per i sedili anteriori), sedili posteriori climatizzati (riscaldati e ventilati), pacchetto sedili Multicontour, poggiatesta Comfort Easy Adjust per lato guida e passeggero, pieghevole e amovibile sul lato passeggero, sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero a riscaldamento rapido, sedile Executive lato passeggero con sostegno per le gambe, sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili, Active Distance Assist Distronic, Active Steering Assist, sidebags posteriori, pneumatici speciali run-flat antiscoppio e antisfondamento al posto del kit di riparazione pneumatici Tirefit, Active Speedlimit Assist, adattamento velocità veicolo in base al percorso, tendine avvolgibili parasole elettriche nella parte posteriore, telecamera a 360°, Hands-Free Access, portabevande doppio, chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori, tappetini in velours, tetto Panorama, Air-Balance, pacchetto inserti exclusive (inserti supplementari in legno nei pannelli centrali delle porte, nelle protezioni delle bocchette di aerazione nel vano posteriore e sul retro dei sedili anteriori, pacchetto chauffeur sedile lato passeggero, poggiatesta Comfort Easy Adjust per guidatore e passeggero, pieghevole e amovibile sul lato passeggero, pacchetto Keyless-Go, pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, display head-up, Sound System Surround Burmester, climatizzatore automatico Comfortmatic per il vano posteriore, cristalli stratificati “Infrared Reflecting”, cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati, inserti in legno di radica di noce marrone lucido, cerchi in lega da 19” multirazze con pneumatici ant. 245/45 R 19, post. 275/40 R 19 e Keyless-Go.

Mercedes S 600

La dotazione di serie della Mercedes S 600 comprende: pacchetto tendine parasole (comprende tendine avvolgibili parasole elettriche nelle porte posteriori e nel lunotto), pacchetto parcheggio (include Park-Pilot e telecamera a 360°), pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, pacchetto inserti exclusive, pacchetto chauffeur, Air-Balance, pacchetto Exclusive (rivestimenti dei sedili in pelle nappa Exclusive con cuciture di contrasto – motivo dei sedili con design a rombi – bracciolo centrale anteriore e posteriore in pelle nappa con cuciture di contrasto – parte superiore della plancia portastrumenti e pannelli centrali delle porte in pelle nappa con cuciture di contrasto – maniglie di sostegno in pelle nappa con cuciture di contrasto – cielo e alette parasole in microfibra Dinamica – pacchetto elementi decorativi Exclusive nei pannelli centrali delle porte, nelle coperture delle bocchette di aerazione nel vano posteriore e sul retro dei sedili anteriori – modanature di accesso con scritta “Mercedes-Benz” illuminate – bordo del carico del vano bagagli in acciaio legato, tasche sugli schienali dei sedili anteriori in pelle nappa), pacchetto Keyless.Go, aprigarage integrato nello specchio retrovisore interno, tendine avvolgibili parasole elettriche nella parte posteriore, telecamera a 360°, Hands-Free Access, sedili posteriori a regolazione elettrica con funzione Memory, pacchetto Memory per sedili anteriori, pacchetto sedili Multicontour, sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili, sedili posteriori climatizzati (riscaldati e ventilati), poggiatesta Comfort Easy Adjust, Active Steering Assist, Active Distance Assist Distronic, Active Speedlimit Assist, adattamento velocità veicolo in base al percorso, Magic Body Control (sistema in grado di adeguarsi a irregolarità o asperità del manto stradale ancora prima di incontrarle. Si avvale delle sospensioni attive dell’assetto ABC e del Road Surface Scan), cambio automatico a 7 rapporti 7G-Tronic Plus, tetto Panorama scorrevole, Sound System Surround Burmester e display head-up, chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori, tappetini in velours, climatizzatore automatico Comfortmatic per il vano posteriore, cristalli stratificati “Infrared Reflecting” e Keyless-Go.