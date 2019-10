Mercedes classe E: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes classe E sono nove: Executive, Sport, Business Sport, Exclusive, Premium, Premium Plus, 53 AMG, 63 AMG e 63 AMG S.

Tutte le Mercedes classe E offrono: Live Traffic Information (permette di ricevere informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale adattando l’itinerario del navigatore di conseguenza, validità tre anni, previo attivazione utenza me Connect, rinnovo a pagamento sul sito me connect nella sezione online shop), climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo, sistema di controllo della pressione pneumatici RDK, Pre-Safe, chiamata di emergenza Mercedes-Benz (sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente, non necessita di telefono cellulare), Collision Prevention Assist Plus (avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la precede o l’ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza; in caso di rischio impatto effettua una frenata parziale automatica), kneebag per il guidatore, luci stop adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente), luci soffuse “ambient” con 3 zone cromatiche (ai 64 colori aggiunge la presenza di tre zone cromaticamente indipendenti, il colore della luce può essere scelto uniforme, oppure diverso tra le varie zone, o infine dinamico con cambi di colore tra le varie zone in modo automatico e continuo; l’animazione Coming Home dà il benvenuto al guidatore e la climatizzazione comunica attraverso il colore dell’illuminazione di atmosfera se la temperatura sta aumentando o se si sta abbassando), predisposizione per sistemi di trasporto sul tetto, volante sportivo multifunzione in pelle nappa, pacchetto standard e DAB (digital audio broadcast, tuner digitale per radio).

Mercedes classe E Executive

La dotazione di serie della Mercedes classe E Executive (solo per clienti business/noleggio con partita IVA) comprende: cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con regolatore di velocità Speedtronic e limitatore di velocità Speedtronic inclusi e comandi al volante per uso sequenziale, Dynamic Select (permette di selezionare 5 setup per la dinamica di marcia agendo su motore, sterzo, cambio automatico se presente e sospensioni pneumatiche se presenti), sospensioni Direct Control Comfort con sistema di ammortizzazione selettiva (solo per Exclusive o versioni Sport/Business Sport con Design esterni Exclusive), impostazione della vettura (stato della vettura da remoto: verifica online il chilomettaggio, la pressione degli pneumatici, il livello del serbatoio e altri dati – chiusura porte da remoto: apertura e chiusura delle porte a distanza – programmazione riscaldamento ausiliario se installato mediante smartphone o PC – personalizzazione: in auto il cliente può crearsi un profilo e salvarlo – funzione Send-to Car: validità 3 anni, rinnovo a pagamento sul portale Mercedes me), serbatoio maggiorato per additivo Ad Blue, cerchi in lega da 16” a 10 razze con pneumatici 205/65, tessuto tecnico nero, faro alogeno con luci diurne a LED integrate, consolle centrale in look nero Pianoforte, inserti in vernice cangiante color argento e Audio 20 (sistema multimediale con display centrale multimediale da 8,4” o da 12,3” a seconda delle versioni, pulsanti touch control al volante e sistema di comando vocale Voicetronic, impianto vivavoce Bluetooth, interfaccia SD, due porte USB, interfaccia Bluetooth e comunicazione Car-to-X.

Mercedes classe E Sport

La Mercedes classe E Sport costa 2.932 euro più della Executive a parità di motore e offre: cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, Dynamic Select, orologio analogico nella consolle centrale, consolle centrale in look nero Pianoforte, inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio chiaro, Audio 20, Comfort pack, esterni ed interni Avantgarde.

Mercedes classe E Business Sport

La Mercedes classe E Business Sport offre: cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, Dynamic Select, orologio analogico nella consolle centrale, consolle centrale in look nero Pianoforte, inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio chiaro, Audio 20, Comfrt Pack, esterni ed interni Avantgarde.

Mercedes classe E Exclusive

La Mercedes classe E Exclusive offre: Audio 20, cambio automatico 9G-Tronic Plus, Dynamic Select, sospensioni Direct Control Comfort (solo per Exclusive o versioni Sport/Business Sport con Design esterni Exclusive), orologio analogico nella consolle centrale, rivestimenti pelle e tessuto neri/plancia nera/cielo grigio cristallo, consolle centrale in look nero Pianoforte, Comfort pack, esterni ed interni Exclusive e Advantage pack.

Mercedes classe E Premium

La Mercedes classe E Premium offre: cambio automatico 9G-Tronic Plus, Dynamic Select, orologio analogico nella consolle centrale, rivestimenti pelle sintetica Artico e tessuto nera/plancia nera/cielo grigio cristallo, consolle centrale in look nero Pianoforte, inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio chiaro, volante sportivo AMG multifunzione in pelle Nappa nero a tre razze, leggermente appiattito nella parte inferiore, goffrato in corrispondenza dell’impugnatura con pulsanti Touch Control, Comfort pack, esterni AMG Line ed interni Avantgarde e Premium pack.

Mercedes classe E Premium Plus

La Mercedes classe E Premium Plus offre: cambio automatico 9G-Tronic Plus, Dynamic Select, orologio analogico nella consolle centrale, rivestimenti pelle sintetica Artico e tessuto nera/plancia nera/cielo grigio cristallo, inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio chiaro, consolle centrale in look nero Pianoforte, volante sportivo AMG multifunzione in pelle Nappa nero a tre razze, leggermente appiattito nella parte inferiore, goffrato in corrispondenza dell’impugnatura con pulsanti Touch Control, Comfort pack, esterni AMG Line ed interni Avantgarde e Premium Plus pack.

Mercedes classe E 53 AMG

La Mercedes classe E 53 AMG offre: cinture di sicurezza rosse, AMG Ride Control (sospensioni pneumatiche con regolazione continua dello smorzamento, AMG Dynamic Select (per la selezione dei programmi di marcia specifici AMG Comfort, Sport, Sport+, Race in abbinamento solo alla 63 AMG S e Individual), spoilerino AMG in tinta con la vettura, cambio automatico 9G-Tronic Plus, orologio analogico nella consolle centrale, cerchi in lega da 19” AMG a 5 doppie razze verniciati in nero lucidato a specchio e torniti con finitura a specchio, pneumatici ant. 245/40 ZR19, post. 275/35 ZR19, rivestimenti pelle sintetica/microfibra Dinamica nera/plancia nera/cielo nero e cuciture in contrasto rosse, consolle centrale in look nero Pianoforte, volante Performance AMG in pelle Nappa nera, volante sportivo AMG multifunzione in pelle Nappa nero a tre razze, leggermente appiattito nella parte inferiore, goffrato in corrispondenza dell’impugnatura con pulsanti Touch Control, Premium Pack, Comfort Pack, esterni ed interni AMG Line.

Mercedes classe E 63 AMG

La Mercedes classe E 63 AMG offre: AMG Ride Control, pinze freno anodizzate color argento, AMG Dynamic Select, spoilerino AMG in tinta con la vettura, differenziale autobloccante posteriore AMG meccanico, orologio analogico nella consolle centrale, Comfort pack Plus, esterni Mercedes-AMG, interni Mercedes-AMG (sedili sportivi con grafica specifica AMG e sostegno laterale ottimizzato per un maggiore piacere di guida, volante Performance AMG a tre razze, strumentazione AMG con menu principale AMG, incluso Racetimer e display start-up AMG e inserti in alluminio), Premium pack, Comfort pack, rivestimenti AMG in pelle Nappa nera, cerchi AMG da 19” a 10 razze verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, ant. 265/40 R19, post. 295/35 R19, cambio a 9 marce Speeshift MCT AMG, comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento e volante Performance AMG in pelle Nappa nera.

Mercedes classe E 63 AMG S

La Mercedes classe E 63 AMG S offre: Comfort pack Plus, esterni Mercedes-AMG, interni Mercedes-AMG, Premium pack, Comfort pack, AMG Ride Control, spoilerino AMG in tinta con la vettura, differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica, supporto del motore attivo dinamico, pinze freno rosse con scritta AMG, AMG Driver’s Package (innalza la velocità massima della vettura a 300 km/h), AMG Track Pace, orologio analogico nella consolle centrale, antifurto con anti sollevamento e rilevatore interno, volante Performance AMG in pelle Nappa nera/microfibra Dinamica, tasti sul volante AMG, pelle Nappa Exclusive Nera AMG, cambio a 9 marce Speedshift MCT AMG e comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento.