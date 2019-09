Mercedes classe C S.W.: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes classe C S.W. sono otto: Executive, Business, Sport, Sport Plus, Premium, 43 AMG, 63 AMG e 63 AMG S.

Tutte le Mercedes classe C S.W. offrono: Dynamic Select (permette di selezionare 5 setup per la dinamica di marcia agendo su motore, sterzo, cambio automatico se presente e sospensioni pneumatiche se presenti), Tirefit, pacchetto luci (illuminazione indiretta delle maniglie portiere, vano piedi, elementi nella consolle centrale, luci di lettura posteriori, luci di cortesia e di ingombro nelle portiere), pacchetto vani portaoggetti, telecamera posteriore per la retromarcia assistita, Collision Prevention Assist Plus (avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la precede o l’ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza; in caso di rischio impatto effettua una frenata parziale automatica), Tempomat (consente di definire e mantenere autonomamente la velocità di crociera impostata, il limitatore di velocità Speedtronic integrato consente di stabilire la velocità massima desiderata), chiamata di emergenza Mercedes-Benz (sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente, non necessita di telefono cellulare), modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect, Setup vettura (stato della vettura da remoto: verifica online il chilometraggio, la pressione degli pneumatici, il livello del serbatoio e altri dati – chiusura porte da remoto, apertura e chiusura delle porte a distanza, programmazione riscaldamento ausiliario se installato mediante smartphone o PC e funzione Send-to-Car valida 3 anni con rinnovo a pagamento), monitoraggio vettura (tracking geografico del veicolo, validità 3 anni, rinnovo a pagamento), sistema di controllo della pressione pneumatici RDK, luci Stop adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente, disattivazione automatica airbag lato passeggero, kneebag per il guidatore, cofano motore attivo per sicurezza pedoni, tergicristalli con sensore pioggia, climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo, sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 40/20/40, pacchetto standard (include telecamera posteriore, portabicchieri console centrale, predisposizione navigatore su SD, luci d’ambiente, serbatoio carburante maggiorato, tirefit e tappetini in velour, Keyless Start (accensione/spegnimento motore tramite pulsante) e autoradio digitale.

Mercedes classe C S.W. Executive

La dotazione di serie della Mercedes classe C S.W. Executive comprende: interni standard, tappetini in velours, assetto Agility Control (sospensioni comfort con sistema di ammortizzazione selettiva, gli ammortizzatori variano automaticamente la loro rigidezza in funzione delle condizioni di guida), Audio 20 GPS (sistema multimediale con display centrale multimediale da 7”, controller centrale, pulsanti touch control al volante e sistema di comando vocale Voicetronic, impianto vivavoce Bluetooth, interfaccia SD, due porte USB, interfaccia Bluetooth e comunicazione Car-to-X), rivestimenti in tessuto nero, fari alogeni e inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere).

Mercedes classe C S.W. Business

La Mercedes classe C S.W. Business offre: interni standard, tappetini in velours, assetto Agility Control, Audio 20 GPS, rivestimenti in tessuto nero, Shift Paddles (leve del cambio automatico integrate nel volante), 9G-Tronic, fari alogeni e inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere).

Mercedes classe C S.W. Sport

La Mercedes classe C S.W. Sport offre: esterni Avantgarde con interni base e fari LED, pacchetto Comfort (include supporto lombare elettropneumatico a 4 vie, portellone posteriore Easy-Pack con comando elettrico di apertura e chiusura automatica, tappetini in velours, interni standard, roof rails in alluminio, Audio 20 GPS, inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere), serbatoio maggiorato da 66 litri e cerchi in lega da 17” a 5 razze in nero e torniti con finitura a specchio 225/45 R17.

Mercedes classe C S.W. Sport Plus

La Mercedes classe C S.W. Sport Plus offre: pacchetto Comfort, esterni ed interni Avantgarde con fari a LED, Advantage Pack (include display centrale da 10,25”, sensori parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, mirror package e navigatore su SD con servizi di navigazione), tappetini in velours, roof rails in alluminio, Audio 20 GPS, pelle sintetica Artico e tessuto nera/plancia nera/cielo grigio cristallo e inserti in alluminio con rifiniture longitudinali chiare.

Mercedes classe C S.W. Premium

La Mercedes classe C S.W. Premium offre: pacchetto Comfort, esterni AMG Line e interni Avantgarde con fari LED, Premium Pack (include strumentazione digitale, navigatore Comand Online, fari Multibeam LED con abbaglianti automatici, sound system, sedili riscaldabili, luci d’ambiente, 64 colori, wireless charging, pacchetto parcheggio e mirror package), tappetini in velours, roof rails in alluminio, pelle sintetica Artico e tessuto nera/plancia nera/cielo grigio cristallo, inserti in alluminio con rifiniture longitudinali chiare, mascherina Matrix argento, Shift Paddles e 9G-Tronic.

Mercedes C 43 AMG S.W.

La Mercedes C 43 AMG S.W. offre: roof rails in alluminio, Premium Pack, pacchetto Comfort, cinture di sicurezza rosse, interni sportivi AMG Line, serbatoio maggiorato da 66 litri, esterni AMG Line (include kit aerodinamico AMG: mascherina Matrix con pin cromati, cerchi in lega leggera AMG da 18” a 5 razze, assetto sportivo, impianto di scarico con due mascherine a vista, dischi dei freni anteriori forati con pinze anteriori con scritta AMG e spoilerino AMG sul cofano del bagagliaio in tinta con la carrozzeria), cambio 9G-Tronic, assetto sportivo Ride Control AMG, alettone posteriore AMG, impianto di scarico Performance AMG, inserti in alluminio con rifiniture longitudinali chiare, cerchi in lega AMG da 18” a 5 razze ant. 225/45 R18, post. 245/40 R18, pelle sintetica Artico/microfibra Dinamica nera con cuciture rosse e volante Performance AMG in pelle Nappa.

Mercedes C 63 AMG S.W.

La Mercedes C 63 AMG S.W. offre: serbatoio maggiorato da 66 litri, cambio a 9 marce Speedshift MCT AMG, volante Performance AMG in pelle Nappa, roof rails in alluminio, cerchi in lega AMG 18” a 10 razze verniciati in grigio tantalio e forniti con tornitura a specchio con pneumatici ant. 245/40 R18 e post. 265/40 R18, tasti sul volante AMG, assetto sportivo Ride Control AMG, alettone posteriore AMG, differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica, pinze freno anodizzate color argento, interni Mercedes-AMG (sedili sportivi con grafica specifica AMG e sostegno laterale ottimizzato, volante Performance AMG a tre razze in pelle, strumentazione AMG con menu principale AMG incluso Racetimer e display start-up AMG e inserti in alluminio), Premium pack, pacchetto Comfort, esterni Mercedes-AMG, pelle sintetica Artico/microfibra Dinamica nera e inserti in alluminio con rifiniture longitudinali chiare.

Mercedes C 63 AMG S S.W.

La Mercedes C 63 AMG S S.W. offre: serbatoio maggiorato da 66 litri, cambio a 9 marce Speedshift MCT AMG, volante Performance AMG in pelle Nappa/microfibra Dinamica, interni Mercedes-AMG con volante Performance AMG in pelle Nappa/microfibra Dinamica, Premium Pack, pqacchetto Comfort, esterni Mercedes-AMG, pelle sintetica Artico/microfibra Dinamica nera, roof rails in alluminio, tasti sul volante AMG, pinze freno rosse con scritta AMG, assetto sportivo Ride Control AMG, alettone posteriore AMG, AMG Driver’s Package (innalza la velocità massima della vettura a 290 km/h), differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica, cinture di sicurezza in grigio cristallo, inserti in alluminio con rifiniture longitudinali chiare e cerchi in lega AMG ant. 245/35 R19 post. 265/35 R19 5 doppie razze.