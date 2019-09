Mercedes classe A 4p.: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes classe A 4p. sono cinque: Executive, Business, Sport, Premium e AMG.

Tutte le Mercedes classe A 4p. offrono: pacchetto Comfort, predisposizione per il car sharing, modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect, chiamata di emergenza Mercedes-Benz (sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente, non necessita di telefono cellulare), Adaptive Brake con funzione Hold, cofano motore attivo per la sicurezza pedoni, Dynamic Select (comando nella consolle centrale che permette di scegliere il programma di marcia preferito, Tirefit, disattivazione automatica airbag lato passeggero, schienali dei sedili posteriori ripiegabili, illuminazione del vano bagagli, soglie d’ingresso con scritta Mercedes-Benz, vano portaoggetti, sistema di controllo della pressione pneumatici, Tempomat (cruise control, consente di definire e mantenere autonomamente la velocità di crociera impostata), tergicristalli con sensore pioggia, sterzo diretto, sistema multimediale MBUX, telecamera posteriore per la retromarcia assistita, autoradio digitale (sono integrati tre sintonizzatori digitali per la ricezione di programmi della radio digitale terrestre DAB, DAB+ e DMB), touchpad, portabevande doppio, Visibility Light Pack (illumina l’abitacolo con diverse componenti fra cui: illuminazione della console, del vano piedi anteriore, del portabevande, gruppo cpomandi sul tetto con 4 luci incassate, luce dell’abitacolo/spot di lettura nel vano posteriore su piastra di fissaggio, illuminazione del touchpad, spot di lettura e luci di cortesia anteriori, sistema antisbandamento attivo (una vibrazione del volante avvisa il guidatore in caso di allontanamento accidentale della sua corsia di marcia e il sistema ESP può intervenire attivamente con un intervento frenante unilaterale a velocità tra 60 e 200 km/h, sistema di rilevamento automatico del limite di velocità, Brake Assist attivo, kneebag per il guidatore e funzioni avanzate MBUX.

Mercedes classe A 4p. Executive

La dotazione di serie della Mercedes classe A 4p. Executive comprende: sedili anteriori regolabili manualmente, tessuto Tandel nero, rivestimenti cielo in tessuto grigio, assetto comfort ribassato (l’assetto ribassato di 15 millimetri è dotato di molle e ammortizzatori di taratura particolare, molto più sportiva rispetto a un assetto standard), cerchio in acciaio da 16” con copriruota a 10 fori con pneumatici 205/60 R16 su 6,5 J x 16 ET 44, volante sportivo multifunzione, tappetini in velours, fari alogeni con luci diurne a LED integrate e climatizzatore automatico mono zona con distribuzione dell’aria a gestione automatica, funzione di ricircolo e filtro per polveri sottili.

Mercedes classe A 4p. Business

La Mercedes classe A 4p. Business costa 1.320 euro più della Executive a parità di motore e aggiunge: sistema di navigazione su disco fisso (il Live Traffic Information fornisce informazioni di viabilità aggiornate per gran parte della rete stradale utilizzando diverse fonti e la comunicazione Car-To-X fa comunicare i veicoli tra loro e con l’infrastruttura di viabilità. Live Traffic Information, Car-To-X e aggiornamenti cartografici online sono gratuiti per tre anni dalla prima immatricolazione e si possono rinnovare dal portale Mercedes me), sedili Comfort anteriori, pelle sintetica Artico/tessuto Bertix nero, pacchetto Style (mascherina del radiatore Matrix con pin neri, lamella color argento e inserto cromato, sottoporta in tinta con la vettura e listelli della linea di cintura cromati, inserti cromati nelle bocchette di ventilazione e fascia colorata nella plancia portastrumenti), cielo in tessuto nero, assetto comfort ribassato, volante sportivo multifunzione in pelle, tappetini in velours, vano portaocchiali, alette parasole con deflettore estendibile, sedile posteriore con schienale ad abbattimento, reti portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori, pacchetto Comfort per i sedili (regolazione in altezza del sedile lato passeggero, dell’inclinazione del cuscino dei sedili anteriori, della profondità del cuscino per un miglior comfort di seduta, grazie alla maggiore superficie – + 60 mm – di appoggio per le gambe) e climatizzatore automatico mono zona con distribuzione dell’aria a gestione elettronica, funzione ricircolo e filtro per polveri sottili.

Mercedes classe A 4p. Sport

La Mercedes classe A 4p. Sport offre: sistema di navigazione su disco fisso, Entry Progressive Pack, sedili Comfort anteriori, pelle sintetica Artico/tessuto Fléron nero, pacchetto Progressive (mascherina del radiatore Matrix con pin neri, lamella color argento e inserto cromato, sottoporta in tinta con la vettura, listelli cromati sulla linea di cintura e dei finestrini e mascherine dei terminali di scarico a vista e grembialatura posteriore con elemento cromato), cielo in tessuto nero, assetto comfort ribassato, cerchi in lega da 17” a 10 razze con pneumatici 205/55 R 17 su 6,5 J x 17 ET 44, volante sportivo multifunzione in pelle, tappetini in velours, alette parasole con deflettore estendibile, vano portaocchiali, climatizzatore automatico mono zona con distribuzione dell’aria a gestione automatica, funzione di ricircolo e filtro per polveri sottili, pacchetto Comfort per i sedili, reti portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori, sedile posteriore con schienale ad abbattimento e fari LED High Performance.

Mercedes classe A 4p. Premium

La Mercedes classe A 4p. Premium offre: sistema di navigazione su disco fisso, Entry AMG Line Pack, cielo in tessuto nero, climatizzatore automatico mono zona con distribuzione dell’aria a gestione automatica, funzione di ricircolo e filtro per polveri sottili, assetto comfort ribassato, cerchi in lega sportivi AMG da 18” a 5 doppie razze con pneumatici 225/45 R18 su 7,5 J x 18 ET 49, volante sportivo multifunzione in pelle nappa a tre razze, appiattito nella parte inferiore e traforato all’altezza dell’impugnatura, con pulsanti touch control, mascherina color cromo argentato e cuciture decorative rosse o nere a seconda dei rivestimenti, alette parasole con deflettore estendibile, vani portaocchiali, tappetini in velours sportivi AMG, pacchetto Comfort per i sedili, reti portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori, sedile posteriore con schienale ad abbattimento, fari LED High Performance, styling AMG, AMG Line (mascherina del radiatore Matrix AMG con pin cromati e lamella singola, grembialatura anteriore AMG con splitter cromato, rivestimenti sottoporta AMG e grembialatura posteriore AMG con elemento decorativo cromato e mascherine dei terminali di scarico a vista, pinze dei freni anteriori con logo Mercedes-Benz, listelli cromati sulla linea di cintura e dei finestrini e pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo), sedili sportivi in pelle sintetica Artico e microfibra Dinamica neri e sedili sportivi anteriori.

Mercedes classe A 4p. AMG

La Mercedes classe A 4p. AMG offre: climatizzatore automatico Comfortmatic (temperatura regolabile individualmente da guidatore e passeggero, regolazione automatica di temperatura, portata e distribuzione dell’aria, tasto Auto, controllo costante dei gas nocivi nell’aria aspirata con commutazione automatica sulla modalità di ricircolo dell’aria, filtro al carbone attivo e bocchette posteriori centrali), pacchetto Comfort per i sedili, reti portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori, sedile posteriore con schienale ad abbattimento, AMG Line, alette parasole con deflettore estendibile, vano portaocchiali, vano portaoggetti nella consolle centrale con avvolgibile, tappetini in velours sportivi AMG, cielo in tessuto nero, fari LED High Performance, cerchi in lega leggera sportivi AMG da 18” a 5 doppie razze neri e con bordo del cerchio rifinito a specchio con pneumatici 225/45 R 18 su 7,5 J x 18 ET 49, inserti in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale, styling AMG, sedili sportivi in pelle sintetica Artico e microfibra Dinamica neri, assetto AMG, volante Performance AMG in pelle Nappa nera e sedili sportivi anteriori.