Mazda Mazda6 Wagon: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mazda Mazda6 Wagon sono tre: Business, Exclusive e Signature.

Mazda Mazda6 Wagon Business

La Mazda Mazda6 Wagon Business offre: paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria, cerchi in lega da 17”, retrovisori esterni di colore carrozzeria regolabili e riscaldabili elettricamente, retrovisori esterni ripiegabili automaticamente in avvio e spegnimento motore, barre sul tetto cromate, vetri posteriori scuri, fari anteriori a LED con funzione fendinebbia, fari anteriori diurni a LED, interni in tessuto nero, sedile posteriore abbattibile 60/40, volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle, doppi vetri “Silence”, luci diurne con funzione Leaving/Coming Home, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, Mazda Push Button per avviamento/spegnimento motore, radio con 6 altoparlanti, radio digitale (DAB), MZD Connect con display TFT a colori da 8”, Bluetooth, 4xUSB, Aux-in, CD/Mp3, navigatore satellitare integrato in plancia, MZD Connect dotato di interfacce Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico bi-zona con bocchette posti posteriori e sensore umidità, cruise control con limitatore di velocità, HMI Commander, sensori luce/pioggia, retrovisore interno fotocromatico, sensori parcheggio anteriori e posteriori, Head Up Display, videocamera posteriore, SKYACTIV Technology, Skyactiv Dynamics Technology G-Vectoring Plus (GVC Plus), ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS, i-Stop, sistema di recupero energia in frenata i-ELOOP (versioni diesel e 2.5 benzina), freno di stazionamento elettrico con sistema Auto Hold, airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero), airbag a tendina anteriori e posteriori, sistema di assistenza alla partenza in salita (Hill Hold Assist), sensori pressione pneumatici (Tyre Pressure Monitoring System), attacchi Isofix per i sedili posteriori (2), sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni (Pedestrian AEB), sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA), sistema di controllo del mantenimento della carreggiata (Lane Assist Keeping), controllo automatico fari abbaglianti (High Beam Control), fari anteriori adattivi (Adaptive Front Light System), cruise control adattivo (Mazda Radar Cruise Control) con Intelligence Assist (con funzione Stop&Go per versioni automatiche), sistema intelligente di frenata in autostrada (Smart Brake Support), kit riparazione pneumatici e 3 anni di garanzia (o 100.000 km).

Mazda Mazda6 Wagon Exclusive

La Mazda Mazda6 Wagon Exclusive aggiunge rispetto alla Business: cerchi in lega da 19”, tetto apribile elettricamente, sedili anteriori riscaldabili elettricamente e con sistema di ventilazione, sedili anteriori regolabili elettricamente e lato guida con memorie, rivestimento interno in pelle traforata, impianto audio Bose Surround Sound System con 11 altoparlanti, Smart Key, strumentazione Premium con display centrale a colori da 7”, sbrinatore parabrezza anteriore, monitor 360°, sistema intellifente frenata in città anche posteriore (Rear Smart City Brake Support), fari anteriori adattivi a matrice con controllo automatico (Adaptive Led Headlights), sistema rilevazione stanchezza guidatore (Driver Attention Alert) e shift paddles al volante (versioni con cambio automatico 2.5 e 2.2 Skyactiv-D 184 CV).

Mazda Mazda6 Wagon Signature

La Mazda Mazda6 Wagon Signature costa 1.150 euro più della Exclusive a parità di motore e aggiunge: rivestimento cielo interno in tessuto nero, rivestimento interno in pelle Nappa Brown con inserto cromato su schienale sedili, volante e sedili posteriori riscaldabili elettricamente, inserti interni in legno, illuminazione interna a LED, dettagli interni cromati e retrovisore interno Frameless.