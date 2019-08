La terza generazione della Lexus IS – nata nel 2013 e sottoposta a un restyling nel 2017 – è una berlina ibrida premium giapponese a trazione posteriore.

Il design della Lexus IS presenta molte soluzioni aerodinamiche: sottoscocca quasi piatto e sottili alette – sviluppate originariamente per la F1 – presenti sui montanti delle porte anteriori e sui gruppi ottici posteriori che generano dei vortici d’aria che trascinano all’interno il flusso.

La plancia della terza serie della Lexus IS è costruita con cura e presenta comandi ergonomici.

Il motore della Lexus IS è un ibrido benzina:

Lexus IS: gli allestimenti

Gli allestimenti della Lexus IS sono quattro: Business, Executive, FSport e Luxury.

Lexus IS Business

La Lexus IS Business offre, tra le altre cose: cruise control, Lexus Navigation, telecamera posteriore, climatizzatore automatico, fari a LED e cerchi in lega da 16” a 5 razze con pneumatici 205/55 R16.

Lexus IS Executive

La Lexus IS Executive costa 1.900 euro più della Business e aggiunge, tra le altre cose: climatizzatore automatico bi-zona con tecnologia S-Flow, Smart Entry, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, sensore pioggia e cerchi in lega da 217” a 5 razze con pneumatici 225/45 R17.

Lexus IS FSport

La Lexus IS F Sport costa 8.100 euro più della Executive e aggiunge, tra le altre cose: avviso mantenimento corsia (LDA), cruise control adattivo (ACC), riconoscimento segnaletica stradale (RSA), sistema Pre-Crash Safety (PCS), sospensioni adattive variabili, Lexus Premium Navigation con display da 10,3”, rivestimenti in pelle, fari a LED con fari abbaglianti automatici (AHB) e cerchi in lega da 18” con pneumatici anteriori 225/40 R18 e posteriori 255/35 R18 Design F Sport.

Lexus IS Luxury

La Lexus IS Luxury costa 8.100 euro più della Executive e aggiunge, tra le altre cose: avvuso mantenimento di corsia (LDA), cruise control adattivo (ACC), riconoscimento segnaletica stradale (RSA), sistema Pre-Crash Safety (PCS), Lexus Premium Navigation con display da 10,3”, rivestimenti in pelle, fari a LED con fari abbaglianti automatici (AHB), Lexus Parking Assist (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) e cerchi in lega da 18” a 5 razze con pneumatici anteriori 225/40 R18 e posteriori 255/35 R18.