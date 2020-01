La Volvo S60 Cross Country rappresenta il tentativo (fallito) della Casa svedese di creare un incrocio tra una berlina con la coda e una SUV . Assetto rialzato di 6,5 cm e un look “off-road” impreziosito da piastre paracolpi: queste le differenze principali rispetto alla S60 “normale”. Gli esemplari del 2016 dell’unica variante a benzina – la T5 a trazione integrale – sono introvabili sul mercato dell’usato (i pochi clienti preferirono giustamente puntare sulle diesel) e hanno quotazioni che si aggirano intorno ai 23.000 euro: scopriamo insieme i pregi e i difetti dell’avventurosa “segmento D” scandinava.

I pregi della Volvo S60 Cross Country T5 del 2016

Abitabilità

L’abitacolo della Volvo S60 Cross Country non offre molti centimetri alle gambe dei passeggeri posteriori ma si riscatta con tanto spazio per le spalle e per la testa.

Finitura

I materiali e gli assemblaggi rasentano la perfezione.

Posto guida

Si sta alti come sulle SUV e comodi come su una berlina: comandi ergonomici.

Climatizzazione

Impianto bizona eccellente e semplice da gestire.

Cambio

La trasmissione automatica a 8 rapporti (convertitore di coppia) regala passaggi marcia fluidi.

Sterzo

Sensibile e preciso: promosso.

Dotazione di sicurezza

Completissima, come da tradizione Volvo: airbag frontali, laterali e a tendina, assistente per le partenze in salita, attacchi Isofix, controlli di stabilità e trazione, frenata automatica e poggiatesta anteriori attivi.

Visibilità

La Volvo S60 Cross Country è una berlina piuttosto compatta (solo 4,64 metri di lunghezza) abbastanza facile da parcheggiare, grazie anche ai sensori di serie.

Freni

Impianto potente ed efficace.