Le SUV premium diesel Euro 5 del 2013 sono auto perfette per chi cerca una vettura elegante e non vuole spendere cifre esagerate. Nella “top five” di questo mese – vinta dalla BMW X3 – abbiamo analizzato cinque proposte 4×4 con quotazioni che non superano i 23.000 euro.

La Sport Utility tedesca ha superato abbastanza agevolmente le connazionali Audi Q5 e Mercedes GLK, la giapponese Infiniti EX e la britannica Land Rover Range Rover Sport. Scopriamo insieme la classifica, che prende in considerazione modelli con potenze comprese tra 235 e 265 CV.