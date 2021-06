Usato premium: SUV 3.0 diesel a sei cilindri a meno di 50.000 euro

Le SUV premium Euro 6 diesel sono auto usate perfette per chi percorre molti chilometri e cerca versatilità e prestigio. Nella “top five” di questo mese, vinta dall’Audi Q5, abbiamo analizzato cinque proposte del 2017 con cambio automatico con quotazioni che non superano i 50.000 euro. La Sport Utility di Ingolstadt ha superato la connazionale BMW X6. le britanniche Land Rover Range Rover Velar e Range Rover Sport e la nostra Maserati Levante. Scopriamo insieme la classifica, che prende in considerazione modelli 3.0 turbodiesel a trazione integrale con potenze comprese tra 275 e 315 CV.

7.1 /10 1° Audi Q5 3.0 TDI Business Sport “Piccola” è meglio. L’Audi Q5 3.0 TDI Business Sport è la proposta più compatta (4,66 metri di lunghezza) tra quelle analizzate in questa “top five“ ma anche la più piacevole da guidare: merito del peso relativamente contenuto che incide positivamente sull’agilità nelle curve e sui consumi (17,5 km/l dichiarati offerti da un motore pronto ai bassi regimi). Ovviamente la praticità non è il suo forte: lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori e delle valigie è poco se paragonato alle altre SUV presenti in questa lista. Da nuova la Sport Utility teutonica aveva un ottimo rapporto dotazione/prezzo (“solo” 62.700 euro), oggi è introvabile usata – più semplice rintracciare le più economiche Sport – e le sue quotazioni recitano 49.400 euro.

7.0 /10 2° BMW X6 xDrive40d Msport La BMW X6 xDrive40d Msport ospita sotto il cofano un raffinato motore a sei cilindri in linea ricco di cavalli (313) ma non molto reattivo ai bassi regimi. Costruita con grande cura, si trova facilmente di seconda mano a 43.700 euro.

7.0 /10 2° Land Rover Range Rover Velar 3.0 V6 SD6 Il punto di forza della Land Rover Range Rover Velar 3.0 V6 SD6 R-Dynamic HSE? Senza dubbio il comfort. La SUV britannica costava tantissimo da nuova – 93.400 euro – e oggi si trova senza problemi a poco più di 40.000 euro.

6.4 /10 4° Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic La Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic è una SUV adatta a chi affronta spesso il fuoristrada (se la cava quasi meglio in off-road che su asfalto) e ha bisogno di spazio: i passeggeri posteriori hanno un mare di centimetri a disposizione delle spalle e della testa e il bagagliaio è immenso. Facile da trovare a meno di 30.000 euro, monta un motore un po’ troppo assetato di gasolio abbinato a un cambio automatico (convertitore di coppia) eccellente in grado di regalare passaggi marcia fluidi.