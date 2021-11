Usato a benzina Euro 6: SUV medie premium 2.0

Le SUV medie premium a benzina sono mezzi adatti agli automobilisti che cercano praticità e stile e che percorrono pochi chilometri. Nella “ top five ” di questo mese, vinta dalla BMW X3, abbiamo analizzato cinque ottime proposte (tutte hanno conquistato la sufficienza) del 2021 spinte da un motore 2.0 turbo difficili da trovare a km zero o semestrali.

6.6 /10

2° Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 CV Ti

L’Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 CV Ti è una SUV media perfetta per chi cerca il piacere di guida: merito del peso contenuto, delle dimensioni esterne non esagerate (4,69 metri), di un comportamento stradale eccezionale e di un motore sportivo (“0-100” in soli 5,7 secondi) e in grado di offrire al tempo stesso consumi interessanti nonostante la carenza di verve ai bassi regimi.

Gli esemplari a km zero della crossover del Biscione – penalizzata da un bagagliaio non molto ampio, da un abitacolo poco spazioso per le gambe dei passeggeri posteriori e da un cambio automatico che predilige le andature rilassate alla guida aggressiva – si potrebbero portare a casa con poco più di 50.000 euro. Peccato che siano introvabili (più semplice rintracciare le più accessibili Veloce).