Usato diesel Euro 6: SUV automatiche a trazione anteriore

Le SUV diesel Euro 6 sono molto richieste sul mercato dell’ usato dai macinatori di chilometri che hanno bisogno di praticità e non sono soggetti ai blocchi del traffico. Nella “ top five ” di questo mese, vinta dalla Volkswagen Tiguan, abbiamo analizzato cinque proposte del 2017 con cambio automatico facili da trovare a meno di 20.000 euro.

6.9 /10

1° Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG Style

La Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG Style è la proposta più ingombrante tra quelle presenti in questo elenco (4,49 metri di lunghezza) ma anche una delle più spaziose: l’abitacolo – che presenta finiture molto curate – offre tanto spazio alle gambe di chi si accomoda dietro e il bagagliaio è gigantesco.

La crossover tedesca si porta a casa con 19.500 euro ma ha una dotazione di serie povera (gli interni in pelle e il navigatore non erano disponibili neanche come optional) mentre il motore regala una spinta corposa ai bassi regimi ma non brilla alla voce “consumi“. Colpa anche del peso elevato, che incide negativamente sull’agilità nel misto stretto.