Usato diesel: station wagon Euro 5

Le station wagon diesel Euro 5 sono auto perfette per chi ha una famiglia, percorre tanti chilometri e non è soggetto ai blocchi del traffico. Nella “top five” di questo mese – vinta dalla Peugeot 508 SW – abbiamo analizzato cinque proposte del 2012 con quotazioni fino a 7.500 euro.

La familiare del Leone ha superato la nostra Alfa Romeo 159 SW, la francese Citroën C5 Tourer, la tedesca Opel Insignia ST e la svedese Volvo V50. Scopriamo insieme la classifica, che prende in considerazione modelli con potenze comprese tra 160 e 180 CV.