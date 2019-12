Usato Euro 5: station wagon diesel con cambio automatico

Le station wagon diesel Euro 5 sono vetture poco adatte alla città (per via dei blocchi del traffico) ma perfette per chi non frequenta i centri urbani, ha bisogno di spazio e non ha un grosso budget a disposizione. Nella “top five” di questo mese – vinta dalla Peugeot 508 SW – abbiamo analizzato cinque proposte del 2010 con quotazioni inferiori a 8.500 euro.