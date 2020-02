La Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid è la variante ibrida plug-in (ossia ricaricabile attraverso una presa di corrente) “base” della station wagon sportiva di Zuffenhausen. Una super familiare a trazione integrale spinta da un motore V6 biturbo a benzina abbinato a un’unità elettrica in grado di percorrere circa 50 km a emissioni zero.

Oggi analizzeremo l’allestimento 10 years edition del 2019 creato per celebrare i 10 anni di carriera dell’ammiraglia/coupé tedesca: una versione introvabile sul mercato dell’usato (più semplice rintracciare la “base”) con quotazioni più basse di circa 18.000 euro rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

I pregi della Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid

Abitabilità

Facile stare comodi su un’auto che supera i cinque metri di lunghezza…

Finitura

Impeccabile: materiali pregiati uniti ad assemblaggi perfetti.

Dotazione di serie

Discreta: cerchi da 21” verniciati in oro bianco satinato metallizzato, chiusura elettrica del portellone posteriore, climatizzatore automatico bizona, cruise control, fari full LED con tecnologia Matrix incluso PDLS Plus, interni parzialmente in pelle con cuciture in oro bianco, Porsche Communication Management con modulo di navigazione, radio DAB Bose Surround Sound System Apple CarPlay, retrovisori ripiegabili elettricamente, sedili anteriori regolabili elettricamente, sensore luci, sensore pioggia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera e tetto panoramico.

Posto guida

Posizione di seduta bassa e sedile avvolgente. Non molto intuitivi i comandi sul tunnel centrale.

Climatizzazione

L’impianto bizona funziona molto bene ma i pulsanti sono poco ergonomici e la bocchetta centrale è posizionata troppo in basso.

Sospensioni

Gli ammortizzatori assorbono alla perfezione qualsiasi asperità nonostante una taratura non morbida.

Rumorosità

La Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid è (ovviamente) silenziosissima quando si viaggia in modalità elettrica ma sa essere garbata anche quando entra in funzione il motore a benzina.

Motore

Il 2.9 V6 biturbo benzina Euro 6d-Temp abbinato a un’unità elettrica genera una potenza complessiva di 462 CV e una coppia di 700 Nm. Un propulsore pazzesco in grado di offrire una spinta corposa a qualsiasi regime.

Cambio

La trasmissione automatica (doppia frizione) a 8 rapporti della Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid regala passaggi marcia rapidissimi e fluidi.

Sterzo

Da vera Porsche: sensibile e diretto.

Prestazioni

Degne di una supercar: 275 km/h di velocità massima e 4,6 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari. In modalità esclusivamente elettrica la station wagon ibrida plug-in di Zuffenhausen può invece raggiungere i 140 km/h.

Dotazione di sicurezza

Completa: airbag frontali, laterali, a tendina e per le ginocchia, attacchi Isofix, cofano motore attivo, Lane Change Assist e Lane Keeping Assist con riconoscimento segnali stradali.

Visibilità

Quella di tre quarti posteriore non è eccezionale. Per fortuna ci sono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera di serie.

Freni

Impianto potente, sensibilità del pedale migliorabile.

Tenuta di strada

La Porsche Panamera Sport Turismo è incollata all’asfalto.

Consumo

Non fatevi ingannare dai valori dichiarati che sfiorano i 30 km/l: si tratta di dati che tengono conto dei primi 50 chilometri percorsi in modalità elettrica. In poche parole è un’auto da acquistare solo se avete la possibilità di caricarla quotidianamente.

Garanzie

La copertura globale scadrà nel 2021.

I difetti della Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid

Capacità bagagliaio

Il vano è molto piccolo considerando le dimensioni esterne: 425 litri.

Prezzo

Nel 2019 la Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid costava (e costa ancora oggi) 136.933 euro. Usata è introvabile, mentre è più semplice rintracciare qualche versione “base” con pochi chilometri percorsi a meno di 120.000 euro: più o meno come una BMW 750d xDrive appena uscita dal concessionario.

Tenuta del valore

Destinata a calare parecchio nei prossimi anni nonostante il marchio blasonato sul cofano: la tenuta delle batterie di una vettura ibrida plug-in usata può scoraggiare molti potenziali clienti.