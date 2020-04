Usato diesel: piccole SUV con cambio automatico a trazione anteriore o integrale

Le piccole SUV diesel non sono il mezzo ideale per gli automobilisti che abitano in zone soggette ai blocchi del traffico ma restano un’ottima soluzione per chi percorre molti chilometri e cerca un veicolo versatile e non troppo ingombrante. Nella “top five” di questo mese – vinta dalla Mini Countryman – abbiamo analizzato cinque proposte con cambio automatico a trazione anteriore o integrale.