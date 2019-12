La Mini Cooper S Cabrio è una sportiva perfetta per chi vuole divertirsi viaggiando con il vento tra i capelli.Oggi analizzeremo un esemplare del 2013 della piccola cabriolet britannica, facile da trovare a meno di 15.000 euro: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

I pregi della Mini Cooper S Cabrio del 2013

Finitura

Tanta qualità a bordo.

Dotazione di serie

Abbastanza completa: autoradio AUX CD, cerchi in lega da 16”, climatizzatore, fendinebbia, sedile del guidatore regolabile in altezza, sedili anteriori sportivi, sensori di parcheggio posteriori e tetto elettrico in tela.

Posto guida

Quasi perfetto: posizione di seduta bassa, volante verticale e sedile avvolgente. Peccato solo per alcuni comandi poco intuitivi.

Climatizzazione

Impianto potente, pulsanti semplici da gestire.

Motore

Il 1.6 turbo benzina Euro 6 della Mini Cooper S Cabrio è un propulsore grintoso in grado di generare una potenza di 184 CV e una coppia di 260 Nm.

Cambio

La trasmissione manuale a sei marce ha una leva che tende ad impuntarsi quando si guida in modo allegro. Niente di preoccupante, comunque, sia chiaro…

Sterzo

Precisissimo.

Prestazioni

Da dieci e lode: 225 km/h di velocità massima e 7,3 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

Dotazione di sicurezza

Completa: airbag frontali, laterali e a tendina, attacchi Isofix, controlli di stabilità e trazione e monitoraggio pressione pneumatici.

Visibilità

Ottima col tetto aperto, migliorabile con la capote chiusa (lunotto un po’ piccolo).

Freni

Potenti.

Tenuta di strada

La Mini Cooper S Cabrio è perfetta per chi vuole divertirsi: una piccola scoperta agilissima nelle curve e incollata all’asfalto.

Tenuta del valore

La Mini Cooper S Cabrio è un assegno circolare e ha un futuro assicurato come auto d’epoca.

Consumo

Non esagerato: 16,7 km/l dichiarati.

Garanzie

La copertura globale è scaduta nel 2015 e quella sulla verniciatura nel 2016. Ancora valida, fino al 2025, la protezione sulla corrosione.