La quarta generazione della Mini Cooper S – quella attualmente in commercio – ha perso il “go kart feeling” di una volta e ha cambiato anima: la segmento B britannica non è più una piccola sportiva brutale e incisiva ma una Gran Turismo in miniatura rivolta a chi cerca il piacere di guida ma non può rinunciare all’eleganza e a un discreto livello di comfort. Oggi analizzeremo un esemplare del 2017, facile da trovare usato a meno di 19.000 euro: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.