La Lamborghini Aventador S è una delle supercar più esagerate in commercio: comprarla usata è sconsigliato visto che le quotazioni sono molto simili ai prezzi di un modello nuovo. Oggi analizzeremo i pregi e i difetti di un esemplare del 2019, non molto facile da trovare di seconda mano.

I pregi della Lamborghini Aventador S del 2019

Finitura

Materiali di qualità e assemblaggi curati: la cura Volkswagen si percepisce in ogni dettaglio.

Dotazione di serie

Completa: autoradio Bluetooth Mp3 USB, cerchi in lega, climatizzatore, fari bixeno, freni carboceramici, interni in pelle, quattro ruote sterzanti e sospensioni attive.

Posto guida

Perfetto: posizione di seduta rasoterra, sedile avvolgente e comandi ergonomici.

Climatizzazione

Impianto potente, bocchette piccole.

Sospensioni

Anche nella modalità più soft hanno una taratura rigida: ma è questo il suo bello.

Rumorosità

Il V12 della Lamborghini Aventador S regala un sound pazzesco a qualsiasi regime.

Motore

Il 6.5 V12 Euro 6d-Temp della Lamborghini Aventador S è un propulsore aspirato a benzina ricco di cavalli (741) e di coppia (690 Nm) che adora la zona rossa del contagiri.

Cambio

La trasmissione automatica (robotizzata) a sette rapporti regala passaggi marcia tanto rapidi quanto bruschi.

Sterzo

Un comando preciso e reattivo.

Prestazioni

Da urlo: 350 km/h di velocità massima e 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

Dotazione di sicurezza

C’è tutto quello che serve: airbag frontali, laterali e per le ginocchia del guidatore e controlli di stabilità e trazione.

Freni

L’impianto carboceramico rasenta la perfezione.

Tenuta di strada

La Lamborghini Aventador S è una supercar incollata all’asfalto (merito della trazione integrale) ma non è la sportiva ideale per chi vuole divertirsi nelle curve: colpa delle dimensioni esterne ingombranti.

Tenuta del valore

La Lamborghini Aventador S tiene bene il valore e ha un futuro assicurato come auto d’epoca: le supercar aspirate di questi tempi sono in via d’estinzione.

Garanzie

La copertura globale terminerà nel 2022.