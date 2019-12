I difetti della Jaguar XF S AWD del 2015

Finitura

Più convincente fuori (accoppiamenti precisi dei pannelli della carrozzeria) che dentro (ottimi materiali con qualche imprecisione di troppo negli assemblaggi).

Rumorosità

Il sound è troppo garbato.

Motore

Il propulsore 3.0 V6 Euro 6 a benzina sovralimentato con compressore volumetrico ha una cilindrata relativamente contenuta che aiuta a risparmiare qualcosina sull’assicurazione RC Auto. Carente di cavalli (379) e di coppia (450 Nm), può deludere chi è abituato alla spinta immediata dei turbo tradizionali.

Prestazioni

250 km/h di velocità massima e 5,3 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari: molte rivali sono più pimpanti.

Visibilità

Non è semplice parcheggiare una Jaguar XF S AWD: non solo per via dell’assenza dei sensori di parcheggio (optional) ma anche per le dimensioni esterne ingombranti (4,95 metri di lunghezza) e per l’ampio montante posteriore.

Tenuta del valore

Destinata a calare notevolmente nei prossimi anni: stiamo d’altronde parlando di una versione di nicchia di una vettura che – nonostante il marchio blasonato sul cofano – non sta conquistando molti clienti.