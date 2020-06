Buona: airbag frontali, laterali e a tendina, assistente per le partenze in salita, attacchi Isofix e controlli di stabilità e trazione. Senza dimenticare le cinque stelle ottenute nei crash test Euro NCAP.

Interessanti: 200 km/h di velocità massima e 9,9 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

La trasmissione manuale a sei marce – una rarità per un modello full hybrid – se la cava molto bene.

L’allestimento Sport è abbastanza completo: autoradio Aux CD , cerchi in lega da 16”, climatizzatore automatico, fendinebbia e vetri posteriori e lunotto oscurati.

I difetti della Honda CR-Z del 2012

Abitabilità

In teoria la Honda CR-Z ha quattro posti, in pratica il divano posteriore va bene solo per due bambini.

Capacità bagagliaio

Il vano ha una capienza di soli 233 litri: le batterie sotto il pianale tolgono spazio.

Sospensioni

Gli ammortizzatori hanno una taratura rigida fastidiosa sulle sconnessioni pronunciate.

Rumorosità

Il motore ha un sound poco sportivo e l’abitacolo potrebbe essere più curato alla voce “insonorizzazione”.

Sterzo

Poco sensibile.

Visibilità

La particolare forma della coda non agevola le manovre. Sulla versione Sport, oltretutto, i sensori di parcheggio erano optional.

Freni

Un impianto da auto normale, non da sportiva.

Tenuta di strada

Aiutata molto (troppo) dal controllo di stabilità.

Tenuta del valore

La Honda CR-Z è un’auto interessante dal punto di vista storico in quanto prima sportiva ibrida di sempre ma non è molto richiesta sul mercato dell’usato.

Garanzie

Tutte scadute: la copertura globale e quella sulla verniciatura nel 2015, la protezione sulla corrosione nel 2018.