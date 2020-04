La Ferrari FF – la prima auto a trazione integrale della storia del Cavallino – ha un futuro assicurato come auto d’epoca . Oggi “bastano” 125.000 euro per acquistare un esemplare del 2013 della supercar di Maranello, scopriamo insieme i pregi e difetti della versatile coupé emiliana.

Eccellenti: 335 km/h di velocità massima e 3,7 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

Preciso e sensibile come pochi altri: l’ideale per divertirsi.

Impianto potente ed efficace, pulsanti posizionati un po’ troppo in basso.

Completa: autoradio CD MP3 , cambio automatico , cerchi in lega , climatizzatore, differenziale elettronico, fari bixeno, freni carboceramici, navigatore, sensori di parcheggio posteriori e sospensioni attive.

Una supercar curata (non in ogni dettaglio ma si può chiudere un occhio).

I difetti della Ferrari FF del 2013

Prezzo

Da nuova nel 2013 la Ferrari FF costava molto (264.334 euro). Oggi si trova abbastanza facilmente a 125.000 euro: poco più di una Porsche 911 Cabriolet “base” appena uscita dal concessionario.

Tenuta del valore

La FF non è tra le Ferrari più richieste sul mercato dell’usato ma ha un futuro assicurato come auto d’epoca in quanto prima vettura 4×4 della storia del Cavallino.

Consumo

Molto alto: 6,5 km/l dichiarati. Immaginate il valore reale…

Garanzie

La copertura globale e quella sulla verniciatura sono scadute nel 2016.