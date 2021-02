La FF è la prima Ferrari della storia a trazione integrale : la supercar 4×4 del Cavallino è destinata in futuro a diventare una delle auto d’epoca più interessanti tra quelle costruite a Maranello mentre oggi “bastano” poco più di 100.000 euro per portarsi a casa un esemplare del 2012. Scopriamo insieme i pregi e i difetti della sportiva emiliana a quattro ruote motrici.

La FF nel 2012 non era tra le Ferrari più cattive ma sa comunque regalare emozioni pure: 335 km/h di velocità massima e 3,7 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

L’impianto funziona molto bene. Peccato per i pulsanti posizionati troppo in basso.

I difetti della Ferrari FF del 2012

Prezzo

Da nuova nel 2012 la Ferrari FF costava molto (262.167 euro). Oggi si trova senza problemi a 110.000 euro: poco meno di una Mercedes C 63 AMG Coupé S appena uscita dal concessionario.

Tenuta del valore

Per il momento non eccezionale (non è stata tra le Rosse più amate) ma in futuro è destinata a diventare un’auto d’epoca in quanto primo modello di serie a trazione integrale di Maranello.

Consumo

I dodici cilindri della Ferrari FF sono molto assetati di benzina: 6,5 km/l dichiarati.

Garanzie

La copertura globale e quella sulla verniciatura sono scadute nel 2015.