Dieci auto usate per neopatentati per tutti i gusti e tutte le tasche: dalla BMW serie 1 alla Toyota Yaris passando per la Renault Scénic XMod

I neopatentati non sono tutti uguali: ci sono gli automobilisti alle prime armi che si rivolgono alle tradizionali citycar e piccole ma anche quelli che hanno bisogno di monovolume e multispazio per viaggiare con gli amici o per praticare attività sportive. Abbiamo trovato per voi dieci auto usate per neopatentati per tutti i gusti e tutte le tasche. Veicoli molto diversi tra loro – a dimostrazione dell’ampia scelta di mezzi rivolti a chi ha conseguito la patente da meno di un anno – con prezzi compresi tra poco più di 5.000 euro e oltre 15.000 euro tutti caratterizzati da una potenza di non oltre 70 kW (95 CV) e da un rapporto potenza/tara che non supera i 55 kW/tonnellata. Scopriamole insieme.

BMW 114d 3p. Advantage (2015) - Per i neopatentati che vogliono divertirsi La BMW 114d 3p. Advantage del 2015 è l’unica proposta a tre porte presente in questo elenco nonché l’unica a trazione posteriore: la seconda generazione della compatta “premium” tedesca – caratterizzata da una dotazione di serie interessante – è perfetta per i neopatentati che vogliono divertirsi e che non hanno particolari esigenze in fatto di praticità (i passeggeri posteriori non hanno molti centimetri a disposizione della testa). La “segmento C” bavarese – introvabile usata (più semplice rintracciare le versioni a cinque porte) e con quotazioni di oltre 13.000 euro – monta un motore 1.5 tre cilindri turbodiesel Euro 6 da 95 CV silenzioso e in grado di offrire consumi bassissimi.

Citroën C3 1.4 HDi Seduction (2013) - Per i neopatentati che badano al sodo La Citroën C3 1.4 HDi Seduction del 2013 è la versione diesel “base” della seconda generazione della piccola francese realizzata sullo stesso pianale di DS3 e DS3 Cabrio. Facile da trovare usata a poco più di 5.000 euro, ospita sotto il cofano un motore 1.4 turbodiesel Euro 5 HDi poco potente (68 CV).

Dacia Duster 1.5 dCi 90 CV (2014) - Per i neopatentati che vogliono guidare seduti in alto La Dacia Duster 1.5 dCi 90 CV del 2014 – versione a gasolio “entry level” della SUV compatta “low-cost” rumena – è adatta ai neopatentati che amano la posizione di seduta rialzata. Facile da trovare di seconda mano a 7.000 euro, monta un motore 1.5 turbodiesel Euro 5 dCi da 90 CV un po’ rumorosetto.

Fiat Panda 1.2 Pop (2015) - Per i neopatentati che vogliono risparmiare La Fiat Panda 1.2 Pop del 2015 – versione base della terza generazione della citycar torinese, sviluppata sullo stesso pianale della 500 – è una “segmento A” facile da parcheggiare, piacevole da guidare ed economica da acquistare (si trova senza problemi a 6.000 euro) e da gestire. Il motore è un 1.2 Euro 6 a benzina da 69 CV. L’abitacolo – che non offre molto spazio alle spalle e alle gambe di chi si accomoda dietro – presenta qualche imprecisione di troppo nelle “finiture” e il bagagliaio non è molto capiente se paragonato a quanto offerto dalle altre vetture presenti in questo elenco.

Ford Focus 1.5 TDCi 95 CV Business (2014) - Per i neopatentati macinatori di chilometri La Ford Focus 1.5 TDCi 95 CV del 2014 ospita sotto il cofano un motore 1.5 turbodiesel Euro 6 TDCi da 95 CV. La terza generazione della compatta statunitense – introvabile usata (più semplice rintracciare le SW pre-restyling spinte dal propulsore 1.6 a gasolio) e con quotazioni che si aggirano intorno ai 10.000 euro – condivide il pianale con la C-Max.

Jeep Renegade 1.6 Mjt Sport (2017) - Per i neopatentati vivaci La Jeep Renegade 1.6 Mjt Sport del 2017 – variante diesel “entry level” della piccola SUV statunitense realizzata sullo stesso pianale della Fiat 500X – è una crossover spinta da un motore 1.6 turbodiesel Euro 6 Mjt da 95 CV vivace e ricco di coppia. Poco agile nelle curve e con una dotazione di serie non molto ricca, si trova senza problemi di seconda mano a poco più di 13.000 euro.

Lancia Ypsilon 1.2 Silver (2014) - Per i neopatentati chic La Lancia Ypsilon 1.2 Silver era nel 2014 la variante più economica della seconda generazione della piccola torinese. Facile da trovare a poco più di 5.000 euro, monta un motore 1.2 Euro 6 a benzina da 69 CV.

Renault Scénic XMod 1.5 dCi 95 CV Wave (2014) - Per chi ha un figlio neopatentato La Renault Scénic XMod 1.5 dCi 95 CV Wave del 2014 è una monovolume francese utilizzabile come unica auto di famiglia per chi ha un figlio che sta per prendere la patente. Introvabile usata (più semplice rintracciare le varianti più potenti da 110 CV) e con quotazioni di 6.500 euro, offre tanto spazio alle spalle e alle gambe dei passeggeri posteriori e può vantare un bagagliaio molto sfruttabile quando si abbattono i sedili dietro. Il motore? Un 1.5 turbodiesel Euro 5 dCi da 95 CV.

Skoda Octavia Wagon 1.6 TDI 90 CV Ambition (2013) - Per i neopatentati che hanno bisogno di spazio La Skoda Octavia Wagon 1.6 TDI 90 CV del 2013 – versione diesel “base” della terza generazione della station wagon ceca sviluppata sullo stesso pianale della Volkswagen Touran – è un’ingombrante familiare costruita con cura perfetta per i neopatentati che hanno bisogno di un ampio bagagliaio. Introvabile usata (più semplice rintracciare le varianti più potenti da 105 CV), è spinta da un motore 1.6 turbodiesel Euro 5 TDI da 90 CV particolarmente corposo ai bassi regimi.