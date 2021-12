Usato sportivo: coupé a benzina o elettriche?

I clienti delle auto di lusso si dividono in due categorie: i tradizionalisti che non possono rinunciare al profumo della benzina e quelli che si sono convertiti all’elettrico. Nella “top five” di questo mese, vinta dalla Mercedes C 63 Coupé AMG S, abbiamo analizzato cinque coupé a trazione posteriore o integrale del 2020 adatte a chi cerca il massimo delle prestazioni. La sportiva tedesca ha superato abbastanza agevolmente tre connazionali (Audi RS 5 e Porsche 911 e Taycan) e la giapponese Lexus LC. Scopriamo insieme la classifica, che prende in considerazione modelli a due e a quattro porte.

7.9 /10 1° Mercedes C 63 Coupé AMG S La Mercedes C 63 Coupé AMG S lo scorso anno era la proposta più economica tra quelle analizzate in questa “top five” (109.403 euro): oggi si trova facilmente a 100.000 euro. La sportiva teutonica presenta numerosi punti di forza da non sottovalutare: un motore potente (510 CV) e con tanta coppia, un discreto spazio per la testa dei passeggeri posteriori e una ricca dotazione di serie.

6.5 /10 2° Porsche Taycan 4S La Porsche Taycan 4S è una sportiva elettrica rivolta a chi cerca la praticità: quattro porte, un abitacolo ricco di spazio per le spalle e le gambe di chi si accomoda dietro e un bagagliaio capiente. Si trova facilmente di seconda mano a poco più di 100.000 euro. Non aspettatevi, però, una coupé agile nel misto stretto: l’assetto è (troppo?) rigido ma le dimensioni esterne importanti si fanno sentire (4,96 metri di lunghezza), così come il peso (colpa delle batterie).

6.0 /10 3° Audi RS 5 25 years Nel 2020 l’Audi RS 5 25 years era l’auto più costosa tra quelle presenti in questa “top five“: oggi è introvabile sul mercato dell’usato (la maggioranza dei clienti ha preferito risparmiare puntando sulla RS 5 “normale”) e le sue quotazioni si aggirano intorno a quota 105.000 euro. La coupé di Ingolstadt presenta qualche imprecisione di troppo nelle finiture delle zone più nascoste dell’abitacolo: niente di preoccupante, però, sia chiaro.

5.9 /10 4° Porsche 911 Carrera S La Porsche 911 Carrera S è una supercar perfetta per chi vuole divertirsi: “solo” 4,52 metri di lunghezza, un comportamento stradale eccezionale, un buon comfort nei lunghi viaggi e un motore grintosissimo (“0-100” in 3,7 secondi) nonostante la carenza di coppia. Usata si trova facilmente ma non conviene: di solito ci sono solo esemplari iperaccessoriati con prezzi simili (se non superiori) al nuovo. Peccato per la mancanza di praticità: l’abitacolo è angusto e il bagagliaio anteriore è piccino.