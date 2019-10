Usato sportivo: compatte a benzina a trazione anteriore o integrale

Le compatte sportive sono auto perfette per chi vuole divertirsi ma non ha un grosso budget a disposizione. Nella “top five” di questo mese – vinta dalla Volvo V40 – abbiamo analizzato cinque proposte a trazione anteriore o integrale del 2012 con quotazioni inferiori a 20.000 euro.

La “segmento C” svedese ha superato la “cugina” Volvo V40 Cross Country, la nostra Alfa Romeo Giulietta, la tedesca Audi S3 Sportback e la giapponese Subaru WRX 5p.. Scopriamo insieme la classifica, che prende in considerazione modelli con potenze comprese tra 230 e 300 CV.

7.6 /10 1° Volvo V40 T5 Summum La Volvo V40 T5 Summum è una compatta sportiva a trazione anteriore molto equilibrata: non è la più scattante del lotto e neanche la più divertente ma ottiene buoni voti in tutte le materie. Trovarla usata, però, è impossibile (la maggior parte dei clienti all’epoca puntò giustamente sul diesel) e le sue quotazioni recitano 12.200 euro.

7.0 /10 2° Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde L’Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde presenta numerosi punti di forza da non sottovalutare: un comportamento stradale agile nelle curve, un motore dalla cilindrata contenuta (1,7 litri: una buona notizia per chi vuole risparmiare qualcosa sull’assicurazione RC Auto) relativamente poco assetato di carburante – 13,2 km/l dichiarati – e una dotazione di serie completa. Le note dolenti riguardano le finiture (troppe imprecisioni negli assemblaggi della plancia e dei pannelli della carrozzeria) e le prestazioni: la proposta meno potente tra quelle analizzate in questa “top five” (235 CV) è carente di coppia (340 Nm) e potrebbe essere più scattante (“0-100” in 6,8 secondi). Da nuova la compatta sportiva del Biscione aveva un prezzo accessibile (30.200 euro), oggi si porta a casa senza problemi con 13.500 euro.

6.8 /10 3° Volvo V40 Cross Country T5 Summum La Volvo V40 Cross Country T5 Summum è simile alla V40 vincitrice della nostra “top five” ma non uguale: strizza l’occhio al mondo delle SUV nel look e nei contenuti (trazione integrale) ma è più pesante e maggiormente orientata al comfort. Dotata di un motore – identico a quello della “cugina” – dal sound poco accattivante, è introvabile sul mercato dell’usato (più facile rintracciare le diesel) e le sue quotazioni recitano 15.900 euro.

6.8 /10 3° Subaru WRX 5p. La Subaru WRX 5p. è una compatta sportiva a trazione integrale adatta a chi cerca il massimo delle prestazioni: motore potente (300 CV) e ricco di coppia (407 Nm, erogati però soprattutto agli alti regimi) e uno “0-100” pazzesco (5,2 secondi). Non è invece l’ideale per chi vuole risparmiare: sia per i consumi alti (9,5 km/l dichiarati) che per il prezzo (da nuova costava 43.850 euro, oggi è introvabile – più comuni le varianti a quattro porte con la coda – e ci vogliono poco meno di 18.000 euro per acquistarla). La grintosa, affidabile e robusta “segmento C” nipponica – tanto ingombrante (4,42 metri di lunghezza) quanto spaziosa per i bagagli – potrebbe però essere più ricca: gli utili sensori di parcheggio non erano neanche optional.