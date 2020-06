Usato diesel: compatte a cinque porte

Le compatte diesel sono auto adatte a chi non è soggetto ai blocchi del traffico e cerca un mezzo completo in grado di cavarsela egregiamente in città e nei lunghi viaggi. Nella “top five” di questo mese – vinta dalla Volkswagen Golf – abbiamo analizzato cinque proposte del 2014 facili da trovare a meno di 15.000 euro.

La “segmento C” di Wolfsburg ha superato senza particolari problemi la nostra Alfa Romeo Giulietta, le tedesche Audi A3 Sportback e Mercedes classe A e la giapponese Mazda Mazda3. Scopriamo insieme la classifica, che prende in considerazione modelli a cinque porte con potenze comprese tra 135 e 150 CV.