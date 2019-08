Usato Euro 5: berline turbo benzina con cambio automatico

Le berline turbo benzina del 2012 sono introvabili sul mercato dell’ usato (all’epoca la quasi totalità dei clienti del “segmento D” puntò giustamente sul diesel) ma sono una soluzione perfetta per chi percorre pochi chilometri e cerca un mezzo confortevole, spazioso e non soggetto ai blocchi del traffico. Nella “ top five ” di questo mese – vinta dall’ Audi A4 – abbiamo analizzato cinque ottime proposte (tutte hanno conquistato la sufficienza) Euro 5 dotate di cambio automatico.

6.4 /10

2° Citroën C5 1.6 THP 155 aut. Executive

La Citroën C5 1.6 THP 155 aut. Executive non nasce per fare le corse (nelle curve non è il massimo dell’agilità): preferisce coccolare i passeggeri. Come? Con un abitacolo rifinito con cura e spazioso per le gambe dei passeggeri posteriori e con una dotazione di serie ricchissima che comprende, tra le altre cose, il navigatore e le sospensioni idropneumatiche.

Quotazioni che si aggirano intorno ai 7.500 euro e consumi che potrebbero essere più bassi.