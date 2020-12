Usato di lusso: ammiraglie a benzina

Le ammiraglie a benzina sono auto adatte a chi cerca il lusso e vuole risparmiare approfittando della forte svalutazione che colpisce le vetture dei segmenti E ed F. Nella “ top five ” di questo mese, vinta dalla Mercedes classe S, abbiamo analizzato cinque proposte del 2017 con quotazioni che non superano i 60.000 euro.

6.5 /10

2° Mercedes E 43 AMG

La Mercedes E 43 AMG è una berlinona relativamente compatta (poco più di 4,90 metri di lunghezza) piacevole da guidare nelle curve. Da nuova aveva un prezzo interessante – 83.898 euro – e oggi si trova senza problemi usata a meno di 57.000 euro.

Più spaziosa per i bagagli che per i passeggeri (in tre dietro si sta strettini), monta un motore poco reattivo ai bassi regimi e non molto potente se paragonato a quanto offerto dalle altre vetture presenti in questa “top five” (401 CV).