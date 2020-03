La Abarth 695 Rivale del 2017 – variante esclusiva della citycar sportiva dello Scorpione realizzata in collaborazione con il cantiere navale Riva (noto per le imbarcazioni di lusso) – è un investimento su quattro ruote: usata non ha perso valore e ha un futuro assicurato come auto d’epoca.

Vernice a due tonalità Riva Blu Sera e Riva Shark Grey con una “linea di bellezza” color acquamarina ispirata al mondo degli yacht, finiture cromo satinate per le maniglie delle porte, modanatura cromo satinata sul portellone posteriore che riprende la griglia laterale degli yacht Riva e un abitacolo impreziosito da batticalcagno in fibra di carbonio e dalla pelle blu usata per i sedili e i pannelli delle portiere: queste, in sintesi, le caratteristiche principali della raffinatissima (nonché molto cattiva) “segmento A” torinese: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.