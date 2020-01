I pregi della Abarth 500 del 2014

Finitura

L’abitacolo della Abarth 500 è costruito con cura mentre c’è qualche imprecisione di troppo negli assemblaggi dei pannelli esterni della carrozzeria.

Capacità bagagliaio

Il vano ha una capienza in linea con quella delle rivali: 185 litri.

Posto guida

Sedile avvolgente e comandi ergonomici: peccato solo per la posizione di seduta troppo alta e per il volante troppo orizzontale.

Climatizzazione

Impianto potente ed efficace impreziosito da bocchette ampie.

Sospensioni

Rigide ma mai fastidiose.

Rumorosità

La Abarth 500 si compra anche per le emozioni sonore che sa regalare…

Motore

Il 1.4 turbo benzina Euro 6 della Abarth 500 è ricco di cavalli (135) e di coppia (206 Nm) ma potrebbe essere più cattivo ai bassi regimi.

Sterzo

Un comando sensibile e preciso: difficile trovare di meglio nel segmento delle citycar.

Prestazioni

La Abarth 500 è una citycar “pepata”: 205 km/h di velocità massima e 7,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Dotazione di sicurezza

Buona: airbag frontali, laterali, a tendina e per le ginocchia del guidatore, assistente per le partenze in salita, controlli di stabilità e trazione e monitoraggio pressione pneumatici.

Visibilità

La Abarth 500 si parcheggia in un fazzoletto e monta oltretutto i sensori di serie.

Freni

Adatti anche all’uso in pista: potenti e oltretutto poco soggetti ad affaticamento.

Tenuta di strada

La Abarth 500 nelle curve sa essere divertente e rassicurante al tempo stesso: con un baricentro più basso sarebbe perfetta.

Prezzo

Da nuova nel 2015 la Abarth 500 costava relativamente poco in rapporto ai contenuti offerti: 18.600 euro. Oggi la citycar dello Scorpione si porta a casa facilmente a 9.900 euro: poco più di una Dacia Sandero Streetway 1.0 Comfort appena uscita dal concessionario.

Tenuta del valore

Poche auto tengono il valore come le Abarth 500, vetture richiestissime di seconda mano e con un futuro assicurato come auto d’epoca.