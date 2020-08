Mary Anderson: l’inventrice del tergicristallo

Mary Anderson è una delle poche donne che hanno inciso sull’evoluzione dell’automobile: scopriamo insieme la storia dell’inventrice del tergicristallo.

Mary Anderson: la biografia

Mary Anderson nasce il 19 febbraio 1866 nella contea di Green, in Alabama (USA). Nel 1889 si trasferisce nella capitale Birmingham dove lavora come imprenditrice edile e quattro anni più tardi si sposta in California per occuparsi di allevamenti di bestiame e vigne.

L’invenzione del tergicristallo

Nel 1903, durante un viaggio a New York, Mary Anderson inizia a sviluppare il progetto di un dispositivo in grado di pulire il parabrezza delle vetture e costruisce una leva situata nell’abitacolo collegata a una stecca di gomma posizionata all’esterno sul vetro.

L’inventrice americana brevetta questa soluzione ma non trova acquirenti.

La scadenza del brevetto

Nel 1920 il brevetto del tergicristallo scade e Mary Anderson decide di non rinnovarlo per via dell’assenza di aziende interessate al progetto. Due anni più tardi la soluzione inventata da Mary viene usata per la prima volta da una Casa automobilistica: la Cadillac.

Gli ultimi anni

Mary Anderson torna in Alabama per occuparsi di edilizia. Muore il 27 giugno 1953 a Monteagle (USA).