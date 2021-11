Horace Elgin, il secondo fratello Dodge

Horace Elgin Dodge ha fondato, insieme al fratello John Francis, la Casa automobilistica che ancora oggi porta il suo nome. Scopriamo insieme la storia dell’imprenditore americano, scomparso (come il suo socio) a causa dell’influenza spagnola.

Horace Elgin Dodge: la biografia

Horace Elgin Dodge nasce il 17 maggio 1868 a Niles (USA): figlio del proprietario di una fonderia, si trasferisce insieme all’inseparabile fratello John – di quattro anni più anziano – a Detroit nel 1886 e trova lavoro in uno stabilimento che produce generatori di vapore per mezzi navali. Otto anni dopo si spostano in Canada, a Windsor, per lavorare in una tipografia.

Nato per la tecnica

I due fratelli Dodge sono molto diversi tra loro: mentre John è quello più legato agli affari Horace è più portato per la tecnica (nel 1897 inventa il primo cuscinetto a sfera a prova di polvere). I due si mettono in proprio alla fine del XIX secolo e grazie all’aiuto di un investitore creano un’azienda specializzata nell’assemblaggio di biciclette.

Dalle bici alle auto

Nel 1901 Horace Elgin e il fratello John Francis cedono la società e si concentrano sulla produzione di componenti per automobili: l’anno seguente Dodge diventa fornitore di trasmissioni per la Olds e nel 1903 costruiscono motori per una giovane società statunitense (la Ford).

Sempre più in alto

La Dodge diventa sempre più grande e nel 1911 apre uno stabilimento a Hamtramck, oggi una delle fabbriche più importanti d’America (dagli anni ‘80 di proprietà della GM).

Nel 1914 vede la luce la 30-35, la prima auto Dodge della storia, ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale costringe i due fratelli ad abbandonare le auto per concentrarsi sulle forniture militari per l’esercito statunitense.

Gli ultimi anni

Al termine del conflitto Dodge torna a costruire vetture destinate al grande pubblico e i due fratelli rivendono a Ford le quote della Casa dell’Ovale Blu in loro possesso.

L’influenza spagnola distrugge i piani di John Francis e Horace Elgin: il primo scompare nel gennaio del 1920 mentre il secondo muore il 10 dicembre a Palm Beach (USA). Un anno terribile per la famiglia Dodge ma non per il marchio, che a fine anno si piazzerà al secondo posto nella classifica delle immatricolazioni negli Stati Uniti.