Henry Ford: l’inventore dell’auto per tutti

Henry Ford, nato quasi 160 anni fa, non ha inventato l’automobile ma l’ha resa un bene alla portata di tutti. Grazie alla catena di montaggio il fondatore del secondo più grande colosso automobilistico americano – dopo General Motors – ha democratizzato le quattro ruote anche se le sue idee politiche erano decisamente lontane del concetto di uguaglianza sociale. Scopriamo insieme la sua storia.

Henry Ford: la biografia Henry Ford nasce il 30 luglio 1863 a Greenfield (USA). Dopo aver lavorato con le macchine a vapore viene assunto a 28 anni dalla Edison e nel tempo libero realizza veicoli a motore. Il primo di questi – chiamato Quadricycle – viene prodotto nel 1896 in tre esemplari. L’ingresso nel mondo dell’automobile Incoraggiato da Thomas Edison, Henry continua i suoi esperimenti nel campo dell’automobile: costruisce una seconda vettura e nel 1899 – dopo essersi licenziato – fonda la Detroit Automobile Company. Il primo tentativo di Henry Ford di mettersi in proprio non si rivela soddisfacente: i modelli costruiti sono troppo cari e non brillano alla voce “qualità”. Per questo motivo l’azienda chiude dopo soli due anni. La Henry Ford Company L’imprenditore William H. Murphy, finanziatore della Detroit Automobile Company, decide di creare la Henry Ford Company e di assumere Henry come capo ingegnere. L’anno seguente, però, Ford abbandona la società (che cambia nome in Cadillac) in seguito a una lite per motivi finanziari e nel 1903 dà vita all’azienda che ancora oggi porta il suo nome.

La Ford Motor Company Henry Ford fonda la Ford Motor Company il 16 giugno 1903 e l’anno seguente, per dimostrare la bontà delle sue automobili, realizza il record di velocità raggiungendo i 147 km/h al volante di una 999. La T e gli operai Il modello più noto della Ford, la T, debutta nel 1908. Un’auto semplice da guidare ed economica da acquistare e da riparare che ottiene un incredibile successo di pubblico (oltre 15 milioni di esemplari venduti in 19 anni) al punto da rappresentare – nel 1918 (anno in cui Henry cede la presidenza della società al figlio Edsel) – la metà dell’intero parco circolante degli Stati Uniti. Nel 1911 Henry Ford inizia ad aprire fabbriche in giro per il mondo cominciando con Regno Unito e Canada e nel 1914 stupisce tutti offrendo ai propri operai uno stipendio doppio rispetto alla media: questo permette alla Casa americana di assumere i migliori tecnici in circolazione, di incrementare la produttività e di ridurre i costi di formazione.

Non solo automobili Durante la Prima Guerra Mondiale Henry (pacifista convinto) decide di ampliare il proprio business puntando sul settore aeronautico. Negli anni ’20 del XX secolo acquisisce la Stout Metal Airplane Company e produce un trimotore destinato al trasporto passeggeri ma è costretto a chiudere l’attività nel 1933 a causa del crollo delle vendite dovuto alla Grande Depressione. Nel 1918 Henry Ford finanzia il The Dearborn Independent, un settimanale i cui articoli verranno molto apprezzati negli anni successivi da esponenti di spicco della Germania nazista. Non è un caso che Henry sia l’unico personaggio statunitense citato nel libro “Mein kampf” scritto da Adolf Hitler.