Barney Roos, il vero padre della Jeep

Barney Roos può essere considerato il vero padre della Jeep. Scopriamo insieme la storia dell’ingegnere statunitense che ha migliorato la Willys MB militare (progettando, tra le altre cose, il mitico motore Go Devil) e ha aiutato la 4×4 americana a muovere i primi passi nel mondo dei “civili”.

Barney Roos: la biografia

Delmar Roos nasce l’11 ottobre 1888 a New York (USA): appassionato di scherma, di fotografia e di meccanica, decide di farsi chiamare Barney come il suo pilota preferito (Barney Oldfield).

Nel 1911 – dopo aver conseguito due lauree in ingegneria meccanica ed elettrica alla Cornell University – entra alla General Electric, due anni dopo passa alla Locomobile e nel 1919 si trasferisce alla Pierce-Arrow.

Gli anni ‘20

Nel 1921 Barney Roos viene nominato capoingegnere della Pierce-Arrow ma già l’anno successivo torna alla Locomobile. Stabilitosi nel 1925 alla Marmon, cambia nuovamente lavoro l’anno dopo diventando capoingegnere alla Studebaker.

USA, Regno Unito e ritorno

Nel 1936, dopo il divorzio dalla moglie, Roos chiede e ottiene dalla Studebaker il permesso di trascorrere un anno nel Regno Unito nel gruppo Rootes (azienda che, tra le altre cose, si occupa della distribuzione britannica delle Studebaker).

Barney Roos torna negli States nel 1938 e diventa vicepresidente e capoingegnere della Willys-Overland.

La Willys MB

Roos non è l’inventore della Willys MB – la mitica Jeep usata dall’esercito statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale frutto del lavoro di numerosi tecnici della Casa a stelle e strisce – ma l’uomo che trasforma la 4×4 americana nel mezzo di ricognizione a trazione integrale preferito dal Dipartimento della Guerra USA. Come? Attraverso una serie di modifiche tecniche – peso ridotto e un nuovo motore 2.2 chiamato Go Devil – che rendono la fuoristrada “yankee” più potente e più economica da produrre delle rivali Bantam e Ford.

Il futuro delle Jeep

Alla fine della guerra la Willys-Overland si concentra sulla produzione di Jeep per “civili” spinte dal motore Go Devil. Barney Roos sottovaluta le potenzialità delle fuoristrada (inizialmente le ritiene adatte solo agli agricoltori) ma crea le basi per il loro successo.

Gli ultimi anni

Roos lascia la Willys nel 1953 dopo l’acquisizione da parte della Kaiser ma continua a lavorare come consulente per questa azienda fino al 1958. Scompare il 13 febbraio 1960 a Filadelfia (USA) dopo aver avuto un malore su un treno il giorno prima.