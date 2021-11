Nel 1980 la Renault 4 era in commercio già da 19 anni ma nonostante l’età avanzata era ancora una delle piccole più interessanti in commercio: l’evoluzione tecnologica in quei tempi non correva veloce come oggi e solo intorno alla metà degli anni ’80 sarebbero arrivate le prime utilitarie moderne e pratiche. In occasione dei 60 anni della mitica 4L (questo il nome con cui è conosciuta in Francia) abbiamo avuto modo di guidare un esemplare del 1980 della Renault 4 nel più ricco allestimento GTL: scopriamo insieme i suoi pregi e difetti.

Renault 4 GTL (1980): il motore 1.1 Il propulsore 1.1 a benzina montato dalla Renault 4 GTL del 1980 protagonista del nostro “primo contatto” è rumoroso e poco potente (34 CV) ma la cilindrata elevata in rapporto alla cavalleria garantisce una spinta corposa ai bassi regimi e consumi contenuti. Due punti di forza importanti nell’uso quotidiano.

Renault 4 GTL (1980): com’è dentro Gli interni delle prime Renault 4 GTL hanno un aspetto datato: meglio a nostro avviso puntare sugli esemplari prodotti dal 1982 in avanti, quelli con il cruscotto moderno ispirato alla sorella maggiore 5. L’atmosfera a bordo è molto spartana e ci vuole un po’ di allenamento per prendere confidenza con alcuni elementi. Al cambio (manuale a quattro marce) con comando a leva sulla plancia ci si abitua rapidamente mentre è più difficile fare amicizia con la levetta delle frecce a destra del volante: a sinistra c’è il devioluci e per far funzionare i tergicristalli bisogna premere un pulsante. Per quanto riguarda l’abitabilità bisogna sfatare un mito: la Renault 4 è un’auto versatile e spaziosa ma più per le valigie (il bagagliaio è ampio e sfruttabile) che per i passeggeri. Chi si accomoda dietro non ha molti centimetri a disposizione…

Renault 4 GTL (1980): come va La posizione di guida della Renault 4 ricorda molto quella della Subaru dello sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo: si sta seduti come su una sedia con un volante leggermente più inclinato. Si gira la chiave e ci si ritrova immediatamente avvolti da una colonna sonora composta da un motore tutt’altro che silenzioso e da un abitacolo per nulla insonorizzato non esente da cigolii. Una volta partiti la situazione cambia: le sospensioni filtrano egregiamente qualsiasi sconnessione, basta un tocco di acceleratore per avere già una buona risposta, il cambio (con un quarto rapporto lunghissimo) si manovra senza problemi e il comportamento stradale – più rassicurante che divertente, la R4 non nasce per fare le corse – è impreziosito da un impianto frenante che se la cava discretamente nonostante i quattro tamburi e l’assenza del servofreno. Le uniche vere pecche riguardano a nostro avviso lo sterzo arduo da gestire e la visibilità posteriore: colpa dello specchietto retrovisore centrale posizionato sulla plancia e pressoché inutilizzabile. Dove l’abbiamo guidata Il test della Renault 4 GTL si è svolto in Francia e più precisamente tra lo stabilimento della Régie di Flins e Rolleboise, a nord-ovest di Parigi. Un percorso extraurbano perfetto per portare a passeggio la 4L, a nostro avviso una delle auto d’epoca più adatte ai giorni nostri.

Renault 4 GTL (1980): prezzo e dotazione di serie La Renault 4 GTL oggetto del nostro “primo contatto” nel 1980 aveva un prezzo molto interessante: 5.174.000 lire, l’equivalente di poco più di 12.000 euro attuali. Oggi ci vogliono circa 5.000 euro per portarsi a casa un esemplare ben tenuto e le quotazioni sono destinate a salire: consigliamo, però, di puntare sugli esemplari post-1982 con il cruscotto più moderno e con tre elementi “al posto giusto” (leva delle frecce a sinistra, retrovisore centrale in alto e leva del freno a mano in basso a destra anziché a sinistra vicino al volante) La dotazione di serie era molto spartana ma poteva essere integrata attingendo al listino degli optional: cinture di sicurezza, sedili anteriori con schienale reclinabile, tetto apribile e vernice metallizzata.

Scheda tecnica Lunghezza 3,66 metri Larghezza 1,48 metri Caratteristiche motore quattro cilindri benzina, 1.108 cc, 34 CV Velocità massima 122 km/h Trazione anteriore Consumo medio 15,9 km/l

