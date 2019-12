90 anni e Hypercars: si chiamano così le due mostre del Museo Ferrari di Maranello create per celebrare l’anniversario della Scuderia Ferrari (fondata nel 1929).

Senza dimenticare le regine delle corse a ruote coperte come la 166 MM (protagonista del primo successo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans , nel 1949).

La mostra “ 90 anni ” del Museo Ferrari di Maranello ripercorre la storia del team emiliano: dall’ Alfa Romeo 8C 2300 Spider del 1932 (la prima vettura di sempre a portare il Cavallino rampante) alla monoposto SF71H schierata nel Mondiale F1 2018 passando per la 500 vincitrice di due titoli iridati in Formula 1 con Alberto Ascari , la 312 T4 di Gilles Villeneuve e altre vetture capaci di aggiudicarsi il campionato del mondo.

Museo Ferrari Maranello: prezzi dei biglietti e orari di apertura

Le mostre “90 anni” e “Hypercars” del Museo Ferrari di Maranello resteranno aperte fino a maggio 2020.

Il Museo Ferrari di Maranello è aperto tutti i giorni – tranne il 25 dicembre e l’1 gennaio – dalle 09:30 alle 18:00 (dalle 09:30 alle 19:00 da aprile a ottobre). Il biglietto costa 17 euro (15 euro per gli studenti e gli over 65 e 7 euro per i minori di 19 anni accompagnati dai genitori).