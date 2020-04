Caterham Seven CSR 200 (2004): rivoluzione leggera

La Caterham Seven CSR 200 portò nel 2004 una rivoluzione tecnica nella gamma dell’essenziale spider britannica. Oggi questa divertentissima scoperta è introvabile in Italia: non fatevi ingannare dalle quotazioni che parlano di cifre inferiori a 30.000 euro, nel Nord Europa ci vogliono oltre 40.000 euro per acquistarla.

Caterham Seven CSR 200 (2004): le caratteristiche principali

Sarebbe riduttivo considerare la CSR 200 del 2004 – commercializzata ufficialmente in Italia fino al 2007 – come una delle tante varianti della Caterham Seven: stiamo infatti parlando di una profonda evoluzione tecnica e stilistica di un modello nato nel 1973, a sua volta derivato dalla leggendaria Lotus Seven del 1957.

Una sportiva leggerissima (poco più di 700 kg in ordine di marcia compreso il conducente), scomoda ed essenziale – mancano servosterzo e servofreno – rivolta a piloti esperti che cercano il massimo piacere di guida: un mezzo agilissimo e incollato all’asfalto.

Caterham Seven CSR 200 (2004): la tecnica

Tecnicamente la Caterham Seven CSR 200 del 2004 è un’evoluzione della SV (più lunga e più larga delle Seven “normali” e quindi più spaziosa) con un telaio ulteriormente irrigidito e sospensioni completamente riviste: push-rod all’anteriore e indipendenti al posteriore.

Il motore è un 2.3 aspirato a benzina Ford elaborato da Cosworth abbinato a un cambio manuale a cinque marce. 203 CV di potenza e prestazioni da urlo: 230 km/h di velocità massima e 3,7 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

Caterham Seven CSR 200 (2004): le quotazioni

La Caterham Seven CSR 200 è introvabile in Italia (più semplice rintracciare le più potenti ed evolute CSR 260): le quotazioni ufficiali parlano di cifre inferiori a 30.000 euro ma nel Nord Europa è impossibile trovarla a meno di 40.000 euro.