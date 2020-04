Toyota Corona, la storia

Toyota Corona: un nome (di questi tempi) sfortunato per una delle auto più importanti di sempre della Casa giapponese. Una vettura transitata per breve tempo in Italia, oltretutto con una denominazione diversa (Carina E).

Di seguito troverete la storia della Toyota Corona: le dieci generazioni e gli oltre 40 anni di carriera della berlina nipponica, il primo modello della Casa del Sol Levante capace di conquistare il pubblico americano.