Toyota Avalon, la storia dell’ammiraglia giapponese

La Toyota Avalon – ammiraglia giapponese venduta principalmente sul mercato nordamericano – non è molto conosciuta in Europa ma ha condiviso spesso pianali e motori con molti altri modelli del gruppo nipponico commercializzati anche da noi. Qualche esempio? La seconda serie era sviluppata sulla stessa base della seconda Lexus RX mentre la quinta generazione – quella attualmente in commercio – è in pratica la cugina meno nobile della Lexus ES presente nei nostri listini.

Scopriamo insieme la storia della “segmento E” asiatica, una berlinona tanto elegante quanto affidabile.