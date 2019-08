Polestar: la storia

Le radici della Polestar risalgono al 1996, anno in cui il pilota Jan Nilsson crea il team Flash Engineering per correre con le Volvo 850 nel campionato turismo svedese STCC. Il driver scandinavo si aggiudica il titolo e bissa il trionfo nel 1997.

Nel 2010 lo svedese Robert Dahlgren conquista con la C30 la prima edizione del campionato scandinavo turismo e nello stesso anno vede la luce la C30 Polestar Concept : un prototipo che è in pratica una versione stradale della C30 da gara. Risale invece al 2011 il debutto in pianta stabile di Polestar nel Mondiale Turismo WTCC (dalla quinta gara le C30 passano dai motori 2.0 ai nuovi propulsori 1.6 turbo benzina DRIVe).

Il 2009 è una grande annata per la Polestar : il norvegese Tommy Rustad riporta il campionato turismo svedese alla Volvo dopo 12 anni e la Casa scandinava nomina Polestar partner Performance ufficiale (in poche parole Polestar diventa l’unico “elaboratore” approvato dalla Casa madre).

I primi modelli di serie

La Volvo S60 Polestar del 2013 (anno in cui lo svedese Thed Björk porta a casa il campionato STCC) è la prima auto di serie progettata dall’azienda scandinava. Inizialmente commercializzata in soli 100 esemplari (tutti destinati al mercato australiano), viene venduta in otto Paesi a partire dal 2014 in concomitanza con il lancio della station wagon V60 Polestar.

Risale sempre al 2014 la vittoria nel campionato STCC di Björk e l’impegno nella serie turismo australiana con due S60.

In mano a Volvo

Nel 2015 Volvo acquista la divisione di Polestar che si occupa dello sviluppo delle vetture stradali e la trasforma in quello che è oggi AMG per Mercedes. Il reparto corse (sempre in mano a Dahl) viene ribattezzato Cyan Racing e vince ancora una volta l’STCC con Björk.

L’anno seguente il team Polestar Cyan Racing torna nel WTCC mentre lo svedese Richard Göransson si aggiudica il titolo scandinavo. Björk vince l’ultima edizione di sempre del Mondiale turismo nel 2017.