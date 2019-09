Lynk & Co: la storia

Preparatevi a sentire sempre più spesso il nome Lynk & Co: questo marchio asiatico cugino di Volvo arriverà presto in Europa e punta a cambiare la nostra percezione nei confronti delle auto cinesi. Un po’ come ha fatto qualche anno fa Huawei nel campo degli smartphone.

Scopriamo insieme la (breve) storia di questa azienda che vuole rivoluzionare il concetto di acquisto: meno concessionarie possibili (puntare sulla vendita diretta come fa Tesla, tanto per la manutenzione ci si può rivolgere alla rete ufficiale Volvo), tanto noleggio e la possibilità di mettere in condivisione la vettura quando non viene usata attraverso una formula di car sharing.