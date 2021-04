La storia del logo Opel

La storia della Opel inizia ufficialmente nel 1862 quando Adam Opel decide di produrre macchine da cucire. Come stemma utilizza pannelli di ghisa con le sue iniziali.

Nel 1886 l’azienda tedesca inizia a costruire biciclette e quattro anni più tardi battezza con il nome Victoria Blitz – “Victoria” come la dea della vittoria e “blitz” come lampo in tedesco – alcuni suoi prodotti.