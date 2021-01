Un cane a sei zampe: la storia del logo Eni

Il cane a sei zampe inizia a prendere forma nel 1952 quando il vicepresidente dell’Agip Enrico Mattei lancia un concorso aperto a tutti gli italiani per creare due loghi – uno per la nuova benzina Supercortemaggiore e uno per il metano Agipgas – o, più precisamente, due cartelloni stradali, due marchi e la colorazione di una colonnina di distribuzione di carburante. Montepremi complessivo di 10 milioni di lire (quasi 170.000 euro attuali) e una giuria composta da protagonisti del mondo dell’arte e della comunicazione come il pittore Mario Sironi e l’architetto Gio Ponti.