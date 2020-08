Cupra, la storia

Spinta da un motore 2.0 a benzina da 150 CV, viene rimpiazzata tre anni più tardi dalla CUPRa 2 , leggermente rivista nell’abitacolo e con un vistoso adesivo nella parte bassa della fiancata. Una variante che rimane per poco tempo in listino: nel 2000 – in occasione del restyling – arriva la Ibiza Cupra (senza GTI) dotata di un propulsore 1.8 turbo benzina da 156 CV.

Il nome CUPRa (acronimo di CUP Racing ) compare per la prima volta nel 1996 – scritto con tutte le lettere maiuscole salvo quella finale – sulla Seat Ibiza 2.0 GTI CUPRa , variante sportiva della seconda generazione della piccola iberica creata per celebrare i successi nei rally.

Cupra diventa un marchio

Nel 2018 (anno in cui sparisce dalle scene la Seat Leon Cupra SC) Cupra diventa ufficialmente un marchio autonomo: la prima – e per il momento unica – auto in listino è la SUV compatta Ateca dotata di un motore 2.0 turbo benzina TSI da 300 CV. Nello stesso anno Seat Sport cambia nome in Cupra Racing ed esordisce come brand anche nelle corse realizzando la Leon TCR e affidandola ad alcuni team privati impegnati nel campionato turismo World Touring Car Cup. L’anno successivo la potenza della Seat Leon Cupra a cinque porte scende nuovamente a quota 290 CV.