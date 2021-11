Bugatti: la storia

Durante la Prima Guerra Mondiale Bugatti produce motori aeronautici per la Francia e gli USA e grazie a queste forniture Ettore trova i fondi per riprendere dopo il conflitto l’assemblaggio di vetture.

Il primo modello di serie – la Type 13 , dotata di un motore 1.4 da 15 CV – vede la luce nel 1910 ma risale al 1914 (in concomitanza con l’aumento della potenza a 30 CV) la vera rivoluzione tecnica: le quattro valvole per cilindro .

Per quanto riguarda la produzione di serie Bugatti inizia a realizzare carrozzerie in fabbrica e costruisce la Royale , la vettura più costosa di quel periodo: motore a 8 cilindri da 12,7 litri con una potenza di 300 CV. Sei esemplari prodotti e solo tre di questi venduti.

Il 1926 è l’anno più importante nella storia Bugatti . L’azienda transalpina si aggiudica nientepopodimeno che il Mondiale Costruttori grazie a tre vittorie ottenute da due piloti francesi: Jules Goux primo in Francia e nel GP d’Europa a San Sebastián e Louis Charavel davanti a tutti nel GP d’Italia. Da non sottovalutare, inoltre, il secondo trionfo di Costantini (vincitore anche del GP di Spagna) alla Targa Florio.

Nel 1930 Chiron si aggiudica il GP del Belgio (valido anche come GP d’Europa), i transalpini Philippe Étancelin e René Dreyfus conquistano rispettivamente il Gran Premio di Francia e quello di Monaco. L’anno seguente – in concomitanza con il lancio della Type 51 – Chiron sale sul gradino più alto del podio del GP di Monaco e (in coppia con Achille Varzi) di Francia e Grover-Williams conquista il GP del Belgio insieme al nostro Caberto Conelli.

La Atlantic

Nel 1936 nasce la Type 57S Atlantic, un capolavoro di stile e tecnica prodotto in soli 43 esemplari: la variante più sportiva della Type 57 mostrata l’anno prima si distingue per le forme sinuose, per le dimensioni esterne ridotte (più corta di 32 cm e più bassa) e per il motore – un 3.250 a otto cilindri – più potente (da 135 a 170 CV).

La crisi e Le Mans

Il 1936 è anche l’anno in cui gli operai della fabbrica Bugatti di Molsheim entrano in sciopero e occupano lo stabilimento. Inizia qui la crisi della Casa francese, che riesce ancora a conquistare due 24 Ore di Le Mans con piloti transalpini: quella del 1937 con Jean-Pierre Wimille e Robert Benoist e quella del 1939 con Wimille e Pierre Veyron.

L’11 agosto 1939 Jean Bugatti, figlio di Ettore ed erede designato, muore a soli 30 anni mentre sta testando su una strada chiusa la vettura vincitrice di Le Mans: perde il controllo nel tentativo di evitare un ciclista ubriaco entrato nel percorso passando attraverso un buco nella recinzione.

La Seconda Guerra Mondiale

I nazisti occupano la Francia nel 1940 e obbligano Ettore Bugatti a vendere la fabbrica di Molsheim alla metà del valore all’imprenditore tedesco Hans Trippel (che usa lo stabilimento per produrre i mezzi anfibi Schwimmwagen).

Dopo la Guerra l’impianto viene riconsegnato a Ettore Bugatti, rimasto senza soldi e oltretutto accusato di collaborazionismo e processato. Morirà il 21 agosto 1947, pochi mesi prima dell’assoluzione.

Decenni bui

Rolando Bugatti (uno dei figli di Ettore) prende in mano la società di famiglia nel 1951 e si concentra sull’assistenza alle vetture già in commercio e sulla produzione di motori militari.

Nel 1956 Bugatti termina ufficialmente la produzione dopo 47 anni di attività e poco meno di 8.000 auto assemblate. Sette anni più tardi viene ceduta a Hispano-Suiza e ribattezzata Messier-Bugatti: un’azienda che ancora oggi produce componentistica per l’industria aeronautica.