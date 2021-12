Porsche Design: gli orologi che hanno fatto la storia

Il Chronograph I non è solo il primo orologio Porsche Design di sempre ma il primo prodotto in assoluto realizzato dalla società di design industriale fondata nel 1972 da Ferdinand Alexander Porsche (detto “Butzi“) – figlio del mitico Ferdinand nonché creatore della supercar più amata della storia (la 911) – dopo aver lasciato la Porsche.

Porsche Design Chronograph Titanium (1980)

Il Porsche Design Chronograph Titanium del 1980 è il primo orologio da polso realizzato completamente in titanio, materiale fino a quel momento non utilizzato nell’orologeria a causa del costo elevato e della difficoltà nella lavorazione. Un segnatempo innovativo realizzato in collaborazione con IWC fino al 1995, anno in cui verrà ceduto il passo ad Eterna.