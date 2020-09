Porsche 911, la storia del design

La Porsche 911 non è un’auto come tante: la leggendaria supercar tedesca popola da quasi 60 anni i sogni degli automobilisti di tutto il mondo ed è una delle sportive più amate e desiderate.

Porsche 911 (1963)

Per arrivare alle forme definitive (riproposte in chiave moderna ancora oggi) della Porsche 911 ci vuole molto tempo: la base tecnica della sportiva teutonica – nata per rimpiazzare la 356 – è già pronta alla fine degli anni ‘50 ma i primi prototipi realizzati da Ferdinand Alexander Porsche (figlio di Ferdinand Porsche) caratterizzati da una zona posteriore troppo sporgente non convincono del tutto.

“Butzi” vorrebbe realizzare una coupé “tutto dietro” (motore e trazione) con quattro posti veri ma per avere un design più seducente, su suggerimento del padre, opta alla fine per la formula 2+2.

La prima Porsche 911 vede la luce nel 1963 e nonostante le forme filanti e sportive è più spaziosa e confortevole della 356. Inizialmente disponibile solo nella variante coupé, basa il suo stile sull’ottimizzazione della funzione riducendo la forma all’essenziale senza compromessi.

Nel 1967 debuttano due versioni: la “quasi scoperta” Targa con roll-bar fisso e tettuccio pieghevole estraibile e la S, contraddistinta dai cerchi Fuchs a cinque razze. Due anni più tardi il passo viene allungato di 5,7 cm mentre risale al 1971 l’introduzione dello spoiler anteriore sulla S: non una scelta estetica ma una soluzione tecnica creata ad hoc per stabilizzare l’avantreno ballerino.

Nel 1972 spariscono le cromature dai listelli ornamentali e dalle cornici dei finestrini della Porsche 911: al loro posto elementi neri ideati da “Butzi” Porsche e ispirati al primo orologio Chronograph 1 disegnato per la neonata Porsche Design. Nello stesso anno è la volta della mitica Carrera S che porta in dote un curioso alettone posteriore a coda d’anatra e vistosi adesivi sulla fiancata.

Le norme statunitensi sulla sicurezza incidono pesantemente nel 1974 sul design della 911: paraurti più grandi, posizionati più in alto e con soffietti neri e – nella coda – i fari posteriori uniti da una fascia di raccordo rossa impreziosita dalla scritta Porsche rossa o nera e la targa affiancata da due grandi paracolpi in gomma.

La prima Porsche 911 Turbo del 1975 (nota anche con la sigla 930) si distingue dalle versioni “normali” della sportiva teutonica per i parafanghi posteriori allargati, per i fogli neri applicati davanti ai passaruota posteriori come protezione parasassi e per l’alettone molto accentuato con un’ampia bordatura nera in gomma dura.

L’ultima novità rilevante della prima serie della 911 risale al 1983 con l’arrivo della versione Cabriolet.