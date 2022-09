Audi e il motorsport: la storia

Di seguito troverete la storia sportiva del marchio Audi . Non abbiamo volutamente preso in considerazione le numerose vittorie ottenute negli anni ‘30 dalle monoposto Auto Union nonostante appartengano anche loro alla tradizione del brand.

La leggendaria Quattro

La coupé di Ingolstadt debutta nel WRC nel 1981 e regala alla Casa dei quattro anelli il primo Mondiale Costruttori già l’anno seguente grazie a un “dream team” che sale sul gradino più alto del podio per sette volte. Tre con la pilota donna più forte di tutti i tempi (la francese Michéle Mouton, prima in Portogallo, all’Acropoli e in Brasile), due con lo svedese Stig Blomqvist (Svezia e Sanremo) e due con il finlandese Hannu Mikkola (1000 Laghi e RAC).

Nel 1983 arriva il primo titolo Piloti con Mikkola (primo in Argentina e al 1000 Laghi), bissato l’anno seguente con Blomqvist (vincitore in Svezia, all’Acropoli, in Nuova Zelanda e in Argentina). I trionfi del tedesco Walter Röhrl a Monte Carlo e di Mikkola in Portogallo consentono all’Audi di portare a casa anche il titolo Costruttori del 1984.

La carriera dell’Audi Quattro continua nella seconda metà degli anni ‘80 con tre successi consecutivi nella corsa in salita americana Pikes Peak: nel 1985 con la Mouton, nel 1986 con lo statunitense Bobby Unser e nel 1987 con Röhrl.

Il turismo e gli anni ‘90

Negli anni ‘90 del XX secolo l’Audi si concentra sulle gare turismo: tra i successi più rilevanti segnaliamo i due campionati tedeschi DTM vinti dalla V8 (1990 con Hans-Joachim Stuck e 1991 con Frank Biela) e le numerose vittorie ottenute dalla A4 nella seconda metà del decennio nelle serie nazionali “minori”.